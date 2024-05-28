Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε χρυσαφικά και κοσμήματα στην Ορεστιάδα

Εξιχνιάσθηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ορεστιάδας τέσσερις περιπτώσεις κλοπών από κατοικίες, που διαπράχθηκαν στα τέλη Νοεμβρίου του 2023 στην Ορεστιάδα. Για τις τέσσερις υποθέσεις σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος τριών ανδρών για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες κλοπές.

Ειδικότερα, οι δράστες μετέβαιναν με Ι.Χ. αυτοκίνητο άλλου προσώπου σε κατοικίες και αναρριχούταν στον πρώτο όροφο αυτών, ενώ ακολούθως παραβίαζαν τις μπαλκονόπορτες και εισέρχονταν στο εσωτερικό τους αφαιρώντας χρήματα, χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Συνολικά οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν 10 χρυσές λίρες, το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ και χρυσαφικά – κοσμήματα συνολικής αξίας 46.300 ευρώ. Επισημαίνεται ότι τα μέλη της σπείρας προκειμένου να συγκαλύπτουν την παράνομη δραστηριότητά τους και να αποπροσανατολίζουν τις έρευνες των διωκτικών Αρχών, χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις που δεν ήταν δηλωμένες στα πραγματικά τους στοιχεία, αλλά σε στοιχεία άλλων προσώπων ή αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ορεστιάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.