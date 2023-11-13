Γιάφκα της Χαμάς εντοπίστηκε στο υπόγειο παιδιατρικού νοσοκομείου στη Γάζα λέει το Ισραήλ

Κομάντος της μονάδας Shayetet 13 και μέλη της 401ης τεθωρακισμένης ταξιαρχίας των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), που πραγματοποίησαν έφοδο στο παιδιατρικό νοσοκομείο Αλ Ραντίσι της Γάζας, ανακάλυψαν γιάφκα της Χαμάς στο υπόγειο του συγκροτήματος.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην αγγλική γλώσσα, ο εκπρόσωπος των IDF υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι ανέφερε ότι «κάτω από το νοσοκομείο, στο υπόγειο, βρήκαμε ένα κέντρο επιχειρήσεων της Χαμάς, γιλέκα με εκρηκτικά, χειροβομβίδες, επιθετικά τυφέκια ΑΚ-47, εκρηκτικούς μηχανισμούς, RPG (σ.σ. ρουκετοβόλα) και άλλο οπλισμό».

«Βρήκαμε επίσης ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι η Χαμάς κρατούσε ομήρους εδώ», ανέφερε ο Χαγκάρι και συμπλήρωσε ότι «μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, τρομοκράτες της Χαμάς επέστρεψαν σε αυτό το νοσοκομείο, μεταξύ άλλων, αφότου έσφαξαν Ισραηλινούς μέσα στα σπίτια τους».

«Η Χαμάς κρύβεται μέσα σε νοσοκομεία. Σήμερα, το αποκαλύπτουμε σε όλον τον κόσμο», υποστήριξε ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Ο υποναύαρχος Χαγκάρι είπε ότι οι IDF καταβάλλουν εδώ και μέρες προσπάθεια για την ασφαλή απομάκρυνση ασθενών από το Αλ Ραντίσι και από άλλα νοσοκομεία στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. «Ο πόλεμος είναι εναντίον της Χαμάς, όχι εναντίον του λαού της Γάζας. Ειδικά όχι εναντίον ασθενών, γυναικών και παιδιών», τόνισε και κατηγόρησε τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί αμάχους ως «ανθρώπινες ασπίδες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.