Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Πρώτη σε σταυρούς είχε εκλεγεί στις περασμένες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές με την παράταξη Σαρωνικός, η Ναταλί Κάκκαβα στην πρώτη της προσπάθεια στην πολιτική σκηνή.

Και άμεσα με την εκλογή και της παράταξης με την οποία κατέβηκε υποψήφια, ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Δημήτρης Παπαχρήστου, την επέλεξε για μια από τις Αντιδημαρχίες του δήμου.

Και όλα έδειχναν να πηγαίνουν μια χαρά για την αεικίνητη παρουσιάστρια που μόλις την περασμένη εβδομάδα μαζί με τον σύζυγό της Γρηγόρη Γκουντάρα, συντόνισαν και παρουσίασαν και μια σημαντική δράση του δήμου, το τουρνουά φιλίας.

Και ξαφνικά το Σάββατο ο Γρηγόρης Γκουντάρας βάζοντας μια κοινή τους φωτογραφία, έγραψε:

«Και επειδή σιχαίνομαι, τα θλιβερά ανθρωπάκια, τους ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ, την αδικία, τις κακότροπες συμπεριφορές, τις ΚΛΙΚΕΣ και τους ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ανθρώπους, Ναταλί αστέρι μου, να χαμογελάς και να ξέρεις πως τώρα αρχίζουν τα ωραία ‼️

Πρώτα η υγεία μας (σωματική και ψυχική) και η οικογένεια μας».



Με τους επώνυμους συνεργάτες και φίλους -που προφανώς γνώριζαν γιατί τα γράφει αυτά- να παίρνουν άμεσα θέση υπέρ τους με stories και posts στα Social Media

Μόλις μια μέρα αργότερα, δηλαδή χθες, η ίδια η Ναταλί Κάκκαβα δημόσια ανάρτησε την επιστολή ανεξαρτητοποίησή της

«Κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου

Κύριε Δήμαρχε.

Δυστυχώς δε χωράει τίποτα καινούργιο, φρέσκο με διάθεση να προσφέρει ανιδιοτελώς, σε αυτό το παρεάκι που διοικεί τον δήμο …

Από την πρώτη στιγμή δεχόμουν και δυστυχώς ανεχόμουν απαράδεκτες συμπεριφορές (τα έχουν ζήσει και άλλοι συνδημότες), από το Δήμαρχο και από ανθρώπους πέριξ αυτού.

Έκανα υπομονή, γιατί έπαιρνα αγάπη και δύναμη από τους συνδημότες μας, αλλά και επειδή θεωρούσα ότι θα καταφέρω να αλλάξω τις συγκεκριμένες νοοτροπίες..

Η ηθική μου όμως, και ο αξιακός μου κώδικας δεν μου επιτρέπουν να παραμείνω σε αυτή την παράταξη ούτε λεπτό παραπάνω...

Θα μάθουν όλη την αλήθεια, πολύ σύντομα όλοι, με αποδείξεις και στοιχεία.

Γιατί όσο και αν προσπαθήσουν κάποιοι να με διαβάλουν, πιστέψτε με ότι η αλήθεια πάντα κερδίζει...

Για το μόνο που νιώθω άσχημα, είναι που πιστεύοντας με όλη μου τη καρδιά και τις δυνάμεις τόσο εγώ όσο και ο σύζυγος μου σε ένα σαθρό, όπως αποδείχτηκε ΑΜΕΣΩΣ μετά το εκλογικό αποτέλεσμα αφήγημα, παρέσυρα τους συνδημότες μου να στηρίξουν αυτή την παράταξη..

Δηλώνω όμως πως θα τιμήσω μέχρι την τελευταία στιγμή την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν, θα είμαι δίπλα τους, όπως ήμουνα πάντα και πάντα απέναντι σε τέτοιες ακραία απολυταρχικές συμπεριφορές.. Εγώ δεν υπήρξα ποτέ πολιτικός και ούτε ποτέ ερωτεύτηκα καρέκλες και αξιώματα.

Με την παρούσα επιστολή δηλώνω την παραίτηση μου από τη Θέση της Αντιδημάρχου και την ανεξαρτητοποίησή μου από την παράταξη Σαρωνικός Ξεκινάμε..



Ναταλί Κάκκαβα

Τα υπόλοιπα στην ώρα τους»

Λίγο αργότερα ή σχεδόν ταυτόχρονα υπήρξε αντίδραση και από την πλευρά του Δημάρχου Σαρωνικού με τη δημοσιοποίηση επίσης στα Social Media επισήμου Δελτίου Τύπου.

«ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Απόφαση παύσης των αρμοδιοτήτων της αντιδημάρχου Ναταλί Κάκκαβα από το Δήμαρχο Σαρωνικού Δημήτρη Παπαχρήστου

Από την πρώτη ημέρα της θητείας μας ως νέα διοίκηση του Δήμου Σαρωνικού, εργαζόμαστε σκληρά για τη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου διακυβέρνησης που θα βασίζεται στην ειλικρίνεια, τη διαφάνεια και το σεβασμό απέναντι στους συνδημότες μας. Ενός μοντέλου διακυβέρνησης που έχει ήδη αποφέρει καρπούς, οδηγώντας το Δήμο μας σε μία νέα τροχιά ανάπτυξης από τους πρώτους κιόλας μήνες της διοίκησής μας.

Παράλληλα, ένα βασικό μας εργαλείο για την υλοποίηση του μεγάλου μας οράματος για το Σαρωνικό αποτελεί αυτό της συνεχούς αξιολόγησης των μελών μας. Ένα εργαλείο που μας εξασφαλίζει πως οι άνθρωποί εκείνοι που κατέχουν τις “ζωές” των συνδημοτών μας στα χέρια τους ανταποκρίνονται με επιτυχία στις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί, ενώ παράλληλα διακατέχονται και οι ίδιοι από την κουλτούρα που έχουμε εμφυσήσει σε όλο το προσωπικό και τους αιρετούς του Δήμου μας, την κουλτούρα της ενότητας και του αμοιβαίου σεβασμού.

Το τελευταίο διάστημα, με μεγάλο προβληματισμό, έχω κατ’ επανάληψη γίνει αποδέκτης πολλαπλών αναφορών κατά της κ. Κάκκαβα για καταχρηστική και ασεβή συμπεριφορά προς τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης μας, με αποκορύφωμα μία κοινή επιστολή διαμαρτυρίας από σύσσωμους τους προέδρους των ΚΑΠΗ του Δήμου μας που έφτασε στο γραφείο Δημάρχου την περασμένη Παρασκευή 17 Μαΐου, με την οποία οι 7 πρόεδροι των ΚΑΠΗ κατήγγειλαν αντιδεοντολογικές συμπεριφορές της κ. Κάκκαβα.

Μπροστά στην ασεβή στάση της κ. Κάκκαβα, η οποία παρόλες τις συνεχείς συστάσεις το τελευταίο διάστημα, όχι μόνο δεν άλλαζε αλλά εντεινόταν, θεώρησα χρέος μου να προχωρήσω σε αφαίρεση των αρμοδιοτήτων της στο κομμάτι των ΚΑΠΗ του Δήμου μας, εξασφαλίζοντας πως οι χώροι αυτοί θα συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα, προωθώντας την ψυχολογική και κοινωνική ευημερία των συνδημοτών μας. Παράλληλα, η κ. Κάκκαβα, συνέχισε έως σήμερα να κατέχει τις αρμοδιότητές της στο κομμάτι του Πολιτισμού και του Αθλητισμού.

Παρόλα αυτά, με θλίψη αυτές τις ημέρες παρατηρούμε μια άκρως διχαστική συμπεριφορά εκ μέρους της αντιδημάρχου, μιας συμπεριφοράς που όχι μόνο δεν αντικατοπτρίζει την ωριμότητα που ένα άτομο σε θέση ευθύνης θα πρέπει να κατέχει, αλλά κυρίως αποσκοπεί στο να διχάσει τους συνδημότες μας, σε έναν “αγώνα” επιβολής κύρους και δύναμης.

Η κα. Κάκκαβα με τις ενέργειές της, ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες ημέρες, διέσυρε την παράταξη, υπονόμευσε το δημοτικό έργο και δίχασε τους συνδημότες μας.

Είναι πλέον χρέος μου, ως Δήμαρχος του Δήμου Σαρωνικού και με την ισχυρή πεποίθηση πως η μικροπολιτική και η συκοφαντία, τα στοιχεία εκείνα που καθήλωσαν για σχεδόν μία δεκαετία το Δήμο μας στη στασιμότητα και την υπανάπτυξη, δεν έχουν πλέον θέση στο Σαρωνικό, να παύσω τις αρμοδιότητες της κ. Κάκκαβα ως αντιδημάρχου του Δήμου Σαρωνικού, μέχρι την πλήρη διερεύνηση της κατάστασης.

Μία απόφαση που το σύνολο της δημοτικής ομάδας επικύρωσε σήμερα, μία απόφαση που είναι πλέον μονόδρομος, καθώς η αλλαγή έρχεται πρωτίστως και πάντα από τους ανθρώπους που απαρτίζουν μία διοίκηση.

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σκληρά με ενότητα, ειλικρίνεια και σεβασμό, για έναν νέο Δήμο Σαρωνικού»!

Μετά κι από αυτό ακολούθησε προσωπικό και αρκετά πιο αιχμηρό ποστ στήριξης του δημοσιογράφου και συζύγου της Ναταλί, Γρηγόρη Γκουντάρα στο προσωπικό του Instagram.





Πηγή: skai.gr

