Θέση για τα θέματα της επικαιρότητας πήρε ο Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και τους Βάιο Τσούτσικα και Μιχάλη Τσόχο.



«Ανεπανάληπτο και μοναδικό αυτό που έγινε με τον Παναθηναϊκό στο Βερολίνο», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού και χαρακτήρισε επιθυμία όλων των Ελλήνων να κατακτήσει ο Ολυμπιακός το Conference League.



«Παρωδία ο τελικός Κυπέλλου. Υπάρχουν ευθύνες για αυτήν την απαράδεκτη εικόνα», δήλωσε, ενώ εξέφρασε την άποψη ότι η ΕΠΟ θα μπορούσε να διοργανώσει το ματς παρουσία οπαδών.



Τα πιο σημαντικά σημεία από τις δηλώσεις του υπουργού:



Αρχικά ανέφερε για το γεγονός ότι έδωσε το «παρών» στο Βερολίνο για το Final 4: «Δεν ξέρω αν είμαι γουρλής, αλλά σίγουρα έχει γίνει δουλειά στον ελληνικό αθλητισμό. Έζησα από κοντά αυτό το πανέμορφο και ιστορικό γεγονός στο Βερολίνο, με τον ανεπανάληπτο και μοναδικό θρίαμβο του Παναθηναϊκού. Πρέπει να πούμε και να κατανοήσουν όλοι ότι μαζί με τον Παναθηναϊκό σηκωνόταν και η Ελλάδα ψηλά».



Για την οργάνωση, πάντως, των Γερμανών, αλλά και τα επεισόδια, που έλαβαν χώρα στο Βερολίνο, τόνισε: «Δυστυχώς η οργάνωση δεν ήταν αυτή που έπρεπε, είμαστε πολύ μπροστά σε τέτοια ζητήματα»!



Στη συνέχεια στάθηκε στον τελικό Κυπέλλου, τονίζοντας: «Ήταν προσβλητική η εικόνα. Ένας τελικός-παρωδία, απαράδεκτο. Έχουμε λάβει όλα τα μέτρα, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και δυστυχώς υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες με ονοματεπώνυμο για αυτή την εικόνα. Το γήπεδο έπρεπε να είναι γεμάτο φιλάθλους. Αυτοί που γράφουν και κατηγορούν την Πολιτεία και την κυβέρνηση είτε δεν γνωρίζουν είτε το κάνουν εσκεμμένα. Αυτοί που επέλεξαν το γήπεδο δεν έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν. Να φροντίσουν να είναι το γήπεδο όπως πρέπει για να έχει κόσμο. Το ονοματεπώνυμο καταλήγει στην ΕΠΟ και στους χρήστες του γηπέδου».



Όταν ρωτήθηκε για το γεγονός ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης κυνήγησε τη διαιτητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Άρη, απάντησε: «Η ΔΕΑΒ είναι εδώ, το αίσθημα της ατιμωρησίας τελείωσε. Κανείς δεν μένει ατιμώρητος».



Ακούστε αναλυτικά όσα είπε για το ενδεχόμενο να καθιερωθεί ο τελικός Κυπέλλου στο ΟΑΚΑ, για το μεγάλο ματς του Ολυμπιακού με τη Φιορεντίνα και για το ενδεχόμενο να επιτραπεί κάποια στιγμή η μετακίνηση οπαδών:

