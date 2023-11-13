To IDF «εξουδετέρωσε» διοικητικό κέντρο της Χαμάς κάτω από το παιδιατρικό νοσοκομείο - Φωτογραφίες

Διοικητήριο της Χαμάς κάτω από το παιδιατρικό νοσοκομείο Rantisi «εξουδετέρωσε» ο ισραηλινός στρατός, παρουσιάζοντας εικόνες με τα ευρήματα, ανάμεσά τους και μία από τις μηχανές που χρησιμοποιήθηκαν για την αιματηρή εισβολή στο Ισραήλ.

Την επιχείρηση «εξουδετέρωσης» πραγματοποίησε η επίλεκτη μονάδα καταδρομών Shayetet 13 του Πολεμικού Ναυτικού και η 401η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία.

«Κάτω από το νοσοκομείο, στο υπόγειο, βρήκαμε ένα κέντρο διοίκησης και ελέγχου της Χαμάς, γιλέκα αυτοκτονίας, χειροβομβίδες, τουφέκια AK-47, εκρηκτικούς μηχανισμούς, RPG και άλλα όπλα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του IDF Ντάνιελ Χαγκάρι.

תיעוד בלעדי מפשיטת שייטת 13 וצוות הקרב של חטיבה 401 על בית החולים ״רנתיסי״: pic.twitter.com/ESsXOiUA5E — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 13, 2023

«Βρήκαμε επίσης σημάδια που δείχνουν ότι η Χαμάς κρατούσε ομήρους εδώ», τόνισε, προσθέτοντας ότι αυτό είναι ακόμα υπό έρευνα.

«Επιπλέον, βρήκαμε στοιχεία ότι τρομοκράτες της Χαμάς επέστρεψαν από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου σε αυτό το νοσοκομείο», πρόσθεσε, εννοώντας τη μηχανή που βρέθηκε στο σημείο. «Η Χαμάς κρύβεται στα νοσοκομεία. Σήμερα, θα το εκθέσουμε αυτό στον κόσμο», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

