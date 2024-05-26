Μέγιστη στιγμή για τους απανταχού χριστιανούς, αποτελεί η επιστροφή τμήματος της δεξιάς χειρός του Οσίου Ιωάννου.

Το απόγευμα της Κυριακής ολοκληρώθηκε η μεταφορά της δεξιάς χειρός και επανενώθηκε με το άφθαρτο σκήνωμα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου στο Νέο Προκόπι Ευβοίας.

Κατά την άφιξη της χειρός στον Ιερό Ναό, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ.κ. Ιερωνύμου, του Μητροπολίτου Χαλκίδος κκ Χρυσοστόμου αλλά και κληρικών της Ιεράς Μητρόπολης, υπήρξε μεγάλη συγκίνηση σε πλήθος κόσμου που επισκέφθηκαν τον Άγιο εν όψη της εορτής.

Πλήθος κόσμου από τα ξημερώματα περπατούν ξεκινώντας από τα Ψαχνά, ακόμη και από τη Χαλκίδα με τα πόδια με αφορμή την εορτή του Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου.

Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος γιορτάζει στις 27 Μαΐου. Ως αιχμάλωτος πολέμου αρχικά και έπειτα δούλος ενός Τούρκου Αγά, έγινε γνωστός για την καλοσύνη, την ταπεινοφροσύνη και την ακλόνητη πίστη του.

Το ιερό σκήνωμα παραμένει άφθαρτο στο Νέο Προκόπι Εύβοιας και ο ίδιος θεωρείται θαυματουργός, με πολλές μαρτυρίες να κάνουν λόγο για τη βοήθεια που προσφέρει στην ίαση ασθενών.

