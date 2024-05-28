Στη διάθεση των οπαδών της ΑΕΚ από τη Δευτέρα (03/06) θα είναι τα εισιτήρια διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2024/25.



Η αναλυτική ενημέρωση για τη διαδικασία θα γίνει γνωστή μια μέρα νωρίτερα (02/06), από την οποία θα ξεκινήσει η διάθεση, ενώ τα διαρκείας θα κυκλοφορήσουν μόνο για τις εγχώριες διοργανώσεις (Stoiximan Super League, Κύπελλο Ελλάδας Betsson).

Όπως έγινε γνωστό, ευρωπαϊκό διαρκείαςόπως την περσινή χρονιά, καθώς αυτή τη στιγμή δεν είναι δεδομένος ο αριθμός των αγώνων που θα δώσει η «Ένωση», σε αντίθεση με πέρσι που είχε εξασφαλισμένη την παρουσία της σε όμιλο του Conference League.Έτσι, στους τρεις προκριματικούς γύρους η ΑΕΚ θα κυκλοφορήσεικαι θα προβλέπεται ένα διάστημα μέσα στο οποίο θα έχουν προτεραιότητα για την θέση τους οι κάτοχοι των διαρκείας, με ένα αστερίσκο, που αφορά την θύρα των φιλοξενουμένων στα ευρωπαϊκά ματς.

