Σε ισχύ έχουν τεθεί από χθες Δευτέρα τα μέτρα της Τροχαίας για τον αυριανό μεγάλο τελικό του Conference League μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φιορεντίνα του τελικού του Conference League στο γήπεδο «ΟPAP ARENA» στη Νέα Φιλαδέλφεια, το οποίο έχει μετατραπεί σε «φρούριο».

Την ίδια ώρα, λόγω της μετακίνησης των φιλάθλων του Ολυμπιακού, ο ΗΣΑΠ θα «κλείσει» για το υπόλοιπο κοινό από τον σταθμό Φάληρο μέχρι τον σταθμό Περισσός, από τις 18:00 της ημέρας του τελικού.

Αναλυτικά

Η Γραμμή 1 του Μετρό "Κηφισιά – Πειραιάς" θα λειτουργήσει για το επιβατικό κοινό από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 5 το απόγευμα.

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί για τους επιβάτες θα αναχωρήσουν:

- από τους τερματικούς σταθμούς "Κηφισιά" και "Πειραιάς" στις 17:00,

- από "Μοναστηράκι" προς "Κηφισιά" στις 17:16:30 και προς Πειραιά στις 17:34:30

- από "Αττική" προς "Κηφισιά" στις 17:24 και προς "Πειραιά" στις 17:27 και

- από "Ομόνοια" προς "Κηφισιά" στις 17:19 και προς "Πειραιά" στις 17:32.

Η Γραμμή 1 θα λειτουργήσει μετά τις 6 το απόγευμα αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων.

Οι Γραμμές 2 & 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν κανονικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Τα δρομολόγια στη Γραμμή 7 του Τραμ "Καλαμάκι – Αγ. Τριάδα Πειραιά" από τις 11 το πρωί και μέχρι νεοτέρας θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση "Νέο Φάληρο" και θα διεξάγονται στο τμήμα "Καλαμάκι - Νέο Φάληρο - Καλαμάκι".

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Περιοχές Δήμων Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, Νέας Ιωνίας, Μεταμόρφωσης και Αθηναίων

* Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 06:00 τη Δευτέρα 27-5-2024 έως τις 06:00 την Πέμπτη 30-5-2024:

- Πατριάρχου Κωνσταντίνου, καθ' όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Δεκελείας.

- Χρυσοστόμου Σμύρνης, καθ' όλο το μήκος της.

* Προσωρινή απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων από τις 08:00 έως τις 20:00 σήμερα και την Τρίτη από τις 08:00 έως τις 18:00 την Τετάρτη 29-5-2024 επί της οδού Αθηνάς (Πλ. Κοτζιά), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κρατίνου και Ευπόλιδος.

* Προσωρινή απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων από τις 06:00 την Τετάρτη 29-5-2024 έως τις 06:00 την Πέμπτη 30-5-2024:

- Αγ. Τριάδος, καθ' όλο το μήκος της.

- Αδάνων, καθ' όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- Αλέξανδρου Παπαναστασίου, καθ' όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- Αμισού, καθ' όλο το μήκος της.

- Ανθέων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τελεσίου και Αλέξανδρου Παπαναστασίου.

- Αντιοχείας, στο τμήμα από έξοδο Λεωφ. Κηφισού (12,00 χ/θ) προς Λαμία έως την οδό Βρυούλων.

- Ανώνυμη οδός (Γήπεδο Ριζούπολης), στο τμήμα από την Λεωφ. Ηρακλείου μέχρι την οδό Ανθέων.

- Αργυρουπόλεως, καθ΄ όλο το μήκος της.

- Αττάλειας, καθ' όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- Βοσπόρου, καθ' όλο το μήκος της.

- Βρυούλων, στο τμήμα μεταξύ των οδών Αντιοχείας και Εθνικής Αντιστάσεως.

- Δαρδανελίων, καθ' όλο το μήκος της.

- Λεωφ. Δεκελείας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Χαλκίδος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- Εθν. Αντιστάσεως, στο τμήμα της από Α/Κ Κύμης-Καποδιστρίου έως Λεωφ. Ηρακλείου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- Ελ Αλαμέιν, στο τμήμα της μεταξύ Λεωφ. Ηρακλείου και οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- Επικλέους, καθ' όλο το μήκος της.

- Επταλόφου, στο τμήμα από την Λεωφ. Δεκελείας έως την οδό Φαναρίου.

- Ιωνίας, στο τμήμα από την πλατεία του γηπέδου έως την οδό Σύλλης.

- Καλλιπόλεως, καθ' όλο το μήκος της.

- Καππαδοκίας, καθ' όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- Κηφισού, καθ' όλο το μήκος της.

- Κιλικίας, καθ' όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- Κιουτάχειας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σεβάστειας και Πατριάρχου Κωνσταντίνου.

- Λαχανά, στο τμήμα μεταξύ της οδού Νικολάου Πλαστήρα και Λεωφ. Δεκελείας.

- Λεωφ. Ηρακλείου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τραλλέων και Ελευθερίου Βενιζέλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- Λυκούργου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σμύρνης και Λεύκης.

- Μερσίνης, καθ' όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- Πατριάρχου Κωνσταντίνου, καθ' όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- Πίνδου, στο τμήμα της μεταξύ Λεωφ. Δεκελείας και οδού Υψηλάντου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- Σάββα Σταματιάδη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βρυούλων και Λεωφ. Δεκελείας.

- Σεβαστείας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κιουτάχειας και Λευκής.

- Σμύρνης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Προύσσης και Φωκών.

- Σύλλης, καθ' όλο το μήκος της.

- Τατοΐου, καθ' όλο το μήκος της.

- Τελεσίου, καθ' όλο το μήκος της.

- Τρωάδος, στο τμήμα μεταξύ της οδού Νικολάου Πλαστήρα και Λεωφ. Δεκελείας.

- Φωκών, καθ' όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- Χρυσοστόμου Σμύρνης, καθ' όλο το μήκος της.

* Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 06:00 την Τετάρτη 29-5-2024 έως τις 06:00 την Πέμπτη 30-5-2024:

- Αγ. Τριάδος, καθ' όλο το μήκος της.

- Βοσπόρου, καθ' όλο το μήκος της.

- Ελ Αλαμέιν, στο τμήμα της μεταξύ Λεωφ. Ηρακλείου και οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- Ιωνίας, στο τμήμα από την πλατεία του γηπέδου έως την οδό Σύλλης.

- Πατριάρχου Κωνσταντίνου, καθ' όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- Σάββα Σταματιάδη, στο τμήμα της μεταξύ οδού Βρυούλων και Λεωφ. Δεκελείας.

- Σμύρνης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Προύσσης και Φωκών.

- Σύλλης, καθ' όλο το μήκος της.

- Φωκών, καθ' όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

* Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την από τις 12:00 την Τετάρτη 29-5-2024 έως τις 06:00 την Πέμπτη 30-5-2024:

- Αδάνων, καθ' όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- Αμισού, καθ' όλο το μήκος της.

- Ανθέων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τελεσίου και Αλέξανδρου Παπαναστασίου.

- Αττάλειας, καθ' όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- Επταλόφου, στο τμήμα της από την Λεωφ. Δεκελείας έως την οδό Φαναρίου.

- Καππαδοκίας, καθ' όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- Κηφισού, καθ' όλο το μήκος της.

- Κιλικίας, καθ' όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- Κιουτάχειας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σεβάστειας και Πατριάρχου Κωνσταντίνου.

- Λαχανά, στο τμήμα μεταξύ της οδού Νικολάου Πλαστήρα και Λεωφ. Δεκελείας.

- Λεωφ. Δεκελείας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Χαλκίδος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- Λυκούργου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σμύρνης και Λεύκης.

- Μερσίνης, καθ' όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- Πίνδου, στο τμήμα της μεταξύ Λεωφ. Δεκελείας και οδού Υψηλάντου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

* Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 14:00 την Τετάρτη 29-5-2024 έως τις 06:00 την Πέμπτη 30-5-2024:

- Αλέξανδρου Παπαναστασίου, καθ' όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- Αντιοχείας, στο τμήμα από έξοδο Λεωφ. Κηφισού (12,00 χ/θ) προς Λαμία έως την οδό Βρυούλων.

- Ανώνυμη οδός (Γήπεδο Ριζούπολης), στο τμήμα της από την Λεωφ. Ηρακλείου μέχρι την οδό Ανθέων.

- Αργυρουπόλεως, καθ' όλο το μήκος της.

- Βρυούλων, στο τμήμα μεταξύ των οδών Αντιοχείας και Εθνικής Αντιστάσεως.

- Επικλέους, καθ' όλο το μήκος της.

- Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως, στο τμήμα της από Α/Κ Κύμης-Καποδιστρίου έως Λεωφ. Ηρακλείου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- Λεωφ. Ηρακλείου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τραλλέων και Ελευθερίου Βενιζέλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- Σεβαστείας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κιουτάχειας και Λευκής.

- Τελεσίου, καθ' όλο το μήκος της.

- Τρωάδος, στο τμήμα μεταξύ των οδών Νικολάου Πλαστήρα και Λ. Δεκελείας.

* Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών έως τις 06:00 στις 30-5-2024 στην οδό Καππαδοκίας, σε όλο το μήκος αυτής.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα επιτρέπονται οι κάθετες διελεύσεις οχημάτων, ως ακολούθως:

- Λεωφ. Δεκελείας & Ν. Τρυπιά.

- Λεωφ. Δεκελείας & Προύσσης.

- Λεωφ. Δεκελείας & Ελ. Βενιζέλου.

- Λεωφ. Δεκελείας & Αναγεννήσεως.

- Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως & Χρ. Μαντίκα.

- Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως & Ομορφοκκλησιάς.

- Λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως & Βιθυνίας.

Περιοχή Δήμου Πειραιά:

α) Προσωρινή απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων, την Τετάρτη 29-5-2024 από τις 06:00 έως τις 22.00:

- Εθν. Μακαρίου, στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Δημ. Φαληρέως/υπόγεια οδός από Σ.Ε.Φ. έως και τη συμβολή της με την Λεωφ. Ποσειδώνος/Ομ. Σκυλίτση.

- Καραολή & Δημητρίου, στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωση με την οδό Πειραιώς έως και τον ανισόπεδο κόμβο με την Εθν. Μακαρίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

β) Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, την Τετάρτη 29-5-2024 από τις 17:00 έως τις 22:00:

- Εθν. Μακαρίου, στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Δημ. Φαληρέως/υπόγεια οδός από Σ.Ε.Φ. έως και τη συμβολή της με την Λεωφ. Ποσειδώνος/Ομ. Σκυλίτση.

- Καραολή & Δημητρίου, στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωση με την οδό Πειραιώς έως και τον ανισόπεδο κόμβο με την Εθν. Μακαρίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κέντρο Αθήνας

Προσωρινή απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων σήμερα Τρίτη 28-05-2024 μέχρι τις 20:00 και την Τετάρτη 29-5-2024 από τις 08:00 έως τις 18:00

- Επί της οδού Αθηνάς στην Πλατεία Κοτζιά, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κρατίνου και Ευπόλιδος

Πηγή: skai.gr

