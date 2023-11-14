Μεταναστευτικό: Η συμφωνία Ιταλίας-Αλβανίας ανησυχεί το Συμβούλιο της Ευρώπης

Το προβλεπόμενο άνοιγμα στην Αλβανία κέντρων υποδοχής μεταναστών που διασώζονται στη θάλασσα από τις αρχές της Ιταλίας ανησυχεί το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο τόνισε χθες Δευτέρα πως φοβάται ότι θα παραβιαστούν τα δικαιώματα των προσφύγων.

Ρώμη και Τίρανα υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα μνημόνιο κατανόησης το οποίο προβλέπει πως η Ιταλία θα ανοίξει στην Αλβανία, που δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυο κέντρα υποδοχής μεταναστών. Τα κέντρα θα μπορούν να φιλοξενήσουν ως και 3.000 μετανάστες από την άνοιξη του 2024 και συνολικά κάπου 39.000 τον χρόνο, κατά προβλέψεις της ιταλικής κυβέρνησης υπό την πρωθυπουργό Τζόρτζα Μελόνι.

Όμως, για την επίτροπο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, τη Ντούνια Μιγιάτοβιτς, αυτό το «εξωχώριο καθεστώς ασύλου χαρακτηρίζεται από πολλές νομικές ασάφειες».

Εγείρει ιδίως κίνδυνο «διαφορετικής μεταχείρισης αυτών οι αιτήσεις ασύλου των οποίων θα εξετάζονται στην Αλβανία και αυτών οι αιτήσεις των οποίων θα εξετάζονται στην Ιταλία», σημείωσε η κυρία Μιγιάτοβιτς σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα στο Στρασβούργο. Αυξάνει «τον κίνδυνο για τους πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες να υποστούν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους».

Η Ιταλία, αντιμέτωπη με μεγάλη αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τον Ιανουάριο (145.000 αφίξεις, έναντι 88.000 την αντίστοιχη περίοδο του 2022), έχει απευθύνει έκκληση στους ευρωπαίους εταίρους της για περισσότερη αλληλεγγύη, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα μέχρι τώρα.

Η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση συμμαχίας άκρας δεξιάς-δεξιάς της οποίας ηγείται η κυρία Μελόνι εξεγείρεται εναντίον του κειμένου που υπογράφτηκε.

Η συμφωνία που συνήφθη «συμμορφώνεται με τους διεθνείς νομικούς κανόνες που διέπουν τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο», διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών της Αλβανίας Ταουλάντ Μπάλα.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) κάλεσε να τηρηθεί «το διεθνές δίκαιο για τους πρόσφυγες», ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε πως ζήτησε «λεπτομερείς πληροφορίες» για τη συμφωνία από την ιταλική κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

