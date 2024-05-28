Εργατικούς στηρίζουν 120 επιχειρηματικοί ηγέτες στη Βρετανία

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τη στήριξη 120 κορυφαίων επιχειρηματιών του Ηνωμένου Βασιλείου εξασφάλισαν ενόψει των εκλογών της 4ης Ιουλίου οι Εργατικοί του σερ Κιρ Στάρμερ.

Με κοινή επιστολή τους που δημοσιεύεται στους Times, οι 120 επιχειρηματίες εξηγούν ότι κατά την άποψή τους απαιτείται μια «νέα προοπτική» ώστε η Βρετανία «να απελευθερωθεί» από μια δεκαετία οικονομικής στασιμότητας».

Κάνουν λόγο για «αστάθεια» και «έλλειψη μακροπρόθεσμης εστίασης» υπό τους Συντηρητικούς και εκτιμούν πως οι εκλογές συνιστούν «ευκαιρία να αλλάξει η χώρα».

Οι υπογράφοντες περιλαμβάνουν χρηματιστές και επενδυτές, επιχειρηματίες από τομείς όπως η τεχνολογία, η εστίαση, οι μεταφορές κ.ά. Από τα ονόματα που ξεχωρίζουν είναι οι διευθύνοντες σύμβουλοι της επενδυτικής τράπεζας JP Morgan, (ο πρώην επικεφαλής) του αεροδρομίου Heathrow, της αυτοκινητοβιομηχανίας Aston Martin, της εταιρείας αθλητικής ένδυσης JD Sports, της αλυσίδας σουπερμάρκετ Iceland, του διαφημιστικού κολοσσού WPP και της Wikipedia.

Αξιοσημείωτη είναι και η συμμετοχή σε αυτή την ομάδα επιχειρηματιών της ιδρύτριας της εταιρείας υπηρεσιών φροντίδας παιδιών Koru Kids, μέτοχος της οποίας ήταν η σύζυγος του Ρίσι Σούνακ, Ακσάτα Μούρτι.

Τη στήριξη των επιχειρηματιών αυτών χαιρέτισε με την πρώτη σημαίνουσα ομιλία για τα σχέδιά της η υποψήφια υπουργός Οικονομικών των Εργατικών Ρέιτσελ Ριβς.

Από το Ντάρμπι η σκιώδης υπουργός είπε για την προεκλογική εκστρατεία του κόμματός της: «Θα παλέψουμε αυτές τις εκλογές στο μέτωπο της οικονομίας. Κάθε μέρα θα εκθέτουμε τη ζημιά που έχουν κάνει οι Συντηρητικοί και τη ζημιά που επαπειλείται από τις εξαγγελίες τους, ενώ παράλληλα θα παρουσιάζουμε τη δική μας πρόταση».

Τόνισε πως θέλει το Υπουργείο Οικονομικών στη δική της θητεία να είναι «το πιο προσηλωμένο στην ανάπτυξη υπουργείο στην ιστορία της χώρας».

Την ίδια ώρα ο ηγέτης των Συντηρητικών Ρίσι Σούνακ διαβεβαίωσε πως σε περίπτωση ήττας δεν θα μετακομίσει στις ΗΠΑ, όπως αφήνουν να εννοηθεί ως κατηγορία σε βάρος του πολιτικοί και εσωκομματικοί αντίπαλοι, αλλά και ότι θα παραμείνει ως βουλευτής.

Ο κ. Σούνακ, εξάλλου, απέφυγε να τοποθετηθεί με σαφήνεια στο κατά πόσο υιοθετεί τη στρατηγική που φαίνεται να επιλέγει ο κεντρικός προεκλογικός σχεδιασμός των Τόρις με επικρίσεις και υπονοούμενα για την ηλικία και τις αντοχές του 61χρονου Κιρ Στάρμερ, αντιπαραβάλλοντάς την στον δυναμισμό του 44χρονου απερχόμενου πρωθυπουργού. Όλο και περισσότερα στελέχη των Συντηρητικών αναφέρονται δημοσίως πλέον στον ηγέτη των Εργατικών ως «κοιμισμένο Κιρ».

