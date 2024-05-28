Εκτινάχθηκαν οι δείκτες της οικοδομικής δραστηριότητας καταγράφοντας αύξηση 77,8% τον Φεβρουάριο του 2024 συγκριτικά με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Για ιδιωτικές οικοδομές τον μήνα Φεβρουάριο 2024 εκδόθηκαν 2.722 οικοδομικές άδειες (αύξηση κατά 78,8%) ενώ για τις δημόσιες οικοδομές εκδόθηκαν 22 άδειες.

Το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2024, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας,

αύξηση κατά 43,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 41,3% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 37,2% στον

όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του έτους 2023.

Κατά την ίδια περίοδο η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 44,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 42,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 38,6% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2023

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Μάρτιο 2023 έως τον Φεβρουάριο 2024, το μέγεθος

της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο

της Χώρας, ανήλθε σε 28.442 οικοδομικές άδειες.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2022 - Φεβρουαρίου 2023 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 12,8% στον αριθμό

των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 17,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 20,5% στον όγκο.

