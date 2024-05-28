«Είναι η τρίτη ή η τέταρτη φορά που βρίσκομαι στην Τρίπολη, στην πανέμορφη και αγωνιστική Αρκαδία, ένα μέρος που το έχω αγαπήσει πάρα πολύ και ένα μέρος που με εμπνέει», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, κατά την άφιξη στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας

«Δεν χρειαζόμαστε την αλαζονεία του 41%, που οδηγεί σε τραμπουκισμό της κόρης μιας οικογένειας που είχε μέλος που δολοφονήθηκε στα Τέμπη, όπως είδαμε χθες στην Κέρκυρα, στην κυρία Πλακιά», συνέχισε ο κ Κασσελάκης σε συνάντηση με πολίτες στο κέντρο της πόλης.

«Είναι καιρός η Πολιτεία να βάλει τον άνθρωπο στο επίκεντρο, δεν είναι δυνατόν, πλέον, να κλείνονται στον γυάλινο πύργο και απλά να ψεύδονται για την ακρίβεια, να ψεύδονται για τη δημοκρατία μας όσον αφορά στα Τέμπη, στη Δικαιοσύνη.

Και να έχουν μια εξωτερική πολιτική που διαστρεβλώνει τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για Ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή μας και για την άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, όπως αρμόζει στη δημοκρατική παράδοση της χώρας μας, όπως εκείνη άρχισε με τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Γιάσερ Αραφάτ.

Αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε. Η «καλύτερη ζωή τώρα» είναι στα χέρια μας. Όλοι συστρατευόμαστε και ψηφίζουμε στις 9 Ιουνίου για τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.