Ισραήλ: Η Ισπανία είναι «συνεργός» στις εκκλήσεις για γενοκτονία των Εβραίων

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Ίσραελ Κατς κατηγόρησε σήμερα τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, η κυβέρνηση του οποίου ετοιμάζεται να αναγνωρίσει σήμερα επισήμως το κράτος της Παλαιστίνης, ότι είναι "συνεργός" στις "εκκλήσεις για γενοκτονία" των Εβραίων.

"Είσαστε συνεργός στις εκκλήσεις για γενοκτονία του εβραϊκού λαού", έγραψε ο Κατς σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, αντιδρώντας στην αναμενόμενη επίσημη αναγνώριση σήμερα από την Ισπανία του κράτους της Παλαιστίνης και στη διατήρηση στη θέση της της τρίτης στην ιεραρχία της ισπανικής κυβέρνησης της υπουργού Εργασίας Γιολάντα Ντίαθ, η οποία ζήτησε πρόσφατα την απελευθέρωση της Παλαιστίνης "από το ποτάμι ως τη θάλασσα".

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης είναι "απαραίτητη για την επίτευξη ειρήνης" ανάμεσα στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους, πέραν του ότι είναι ένα "ζήτημα ιστορικής δικαιοσύνης".

"Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση που έχει ένα μοναδικό στόχο: οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι να επιτύχουν την ειρήνη", σημείωσε σε σύντομη δήλωσή του στα ισπανικά και τα αγγλικά μερικές ώρες πριν από την αναμενόμενη επίσημη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από την ισπανική κυβέρνηση.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός σημείωσε ακόμη ότι η Ισπανία θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος που περιλαμβάνει τη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, ενοποιημένο υπό την Παλαιστινιακή Εθνική Αρχή, με την Ανατολική Ιερουσαλήμ πρωτεύουσά του, προσθέτοντας ότι η Μαδρίτη δεν θα αναγνωρίσει αλλαγές στα παλαιστινιακά σύνορα μετά το 1967, εκτός κι αν αυτές συμφωνηθούν από όλες τις πλευρές.

"Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να προχωρήσουμε προς αυτό που όλοι αναγνωρίζουν ως τη μόνη δυνατή λύση για να επιτευχθεί ένα ειρηνικό μέλλον, ένα (μέλλον) ενός παλαιστινιακού κράτους που ζει δίπλα δίπλα με το ισραηλινό κράτος με ειρήνη και ασφάλεια", πρόσθεσε.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός επεδίωξε σήμερα εξάλλου να αμβλύνει τις εντάσεις που προκλήθηκαν μετά την απόφαση της Ισπανίας, καταδικάζοντας τη Χαμάς και ζητώντας την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στη Λωρίδα της Γάζας.

Επίσης, σημείωσε ότι η απόφαση αυτή δεν ελήφθη "εναντίον κανενός, πολύ περισσότερο εναντίον του Ισραήλ, ενός φίλου λαού (...), με τον οποίο θέλουμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή σχέση", και υπογράμμισε ότι η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης αντανακλά εξάλλου "την απόλυτη απόρριψη εκ μέρους μας της Χαμάς, η οποία τάσσεται κατά της λύσης των δύο κρατών".

Η Ιρλανδία και η Νορβηγία θα αναγνωρίσουν επίσης σήμερα επισήμως ένα παλαιστινιακό κράτος.

Η σύνοδος του ισπανικού υπουργικού συμβουλίου που θα υιοθετήσει επισήμως το διάταγμα που θέτει σε ισχύ την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους άρχισε στις 09:30 τοπική ώρα (10:30 ώρα Ελλάδος). Η ιρλανδική κυβέρνηση συνέρχεται επίσης σήμερα το πρωί, ενώ η Νορβηγία επέδωσε την Κυριακή προφορική διακοίνωση στον Παλαιστίνιο νέο πρωθυπουργό Μοχάμεντ Μουστάφα, με την οποία τίθεται σε ισχύ σήμερα η απόφαση αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους.

Χθες, ο Ίσραελ Κατς είχε ήδη λάβει "μέτρα αντιποίνων" έναντι της Μαδρίτης, απαγορεύοντας στο προξενείο της Ισπανίας στην Ιερουσαλήμ να παρέχει υπηρεσίες στους Παλαιστίνιους από την 1η Ιουνίου.

"Δεν θα ανεχθούμε να επιτεθούν στην κυριαρχία και την ασφάλεια του Ισραήλ", δήλωσε, κατηγορώντας την Ισπανία ότι "ανταμείβει τη Χαμάς", η επίθεση της οποίας στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ πυροδότησε τον σημερινό πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Η επίθεση αυτή προκάλεσε τον θάνατο πάνω από 1.170 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που στηρίχθηκε σε επίσημα ισραηλινά στοιχεία. Πάνω από 36.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

"Κάποιοι χαρακτήρισαν την απόφασή μας (...) 'ανταμοιβή για την τρομοκρατία'. Τίποτε δεν απέχει περισσότερο από την πραγματικότητα", επέμεινε χθες ο Ιρλανδός υπουργός Εξωτερικών Μιχόλ Μάρτιν.

Με την προσθήκη της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Νορβηγίας, το κράτος της Παλαιστίνης θα αναγνωρίζεται πλέον από 145 χώρες στις 193 που είναι μέλη του ΟΗΕ, σύμφωνα με καταμέτρηση της Παλαιστινιακής Αρχής. Απούσες από τον κατάλογο αυτόν είναι η πλειονότητα των χωρών της δυτικής Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, η Αυστραλία, η Ιαπωνία ή ακόμη η Νότια Κορέα.

