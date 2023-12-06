Δοκιμάζονται οι σχέσεις ΗΠΑ - Ισραήλ μετά και την απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να επιβάλλει απαγόρευση βίζας σε Ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Όχθη που έχουν διαπράξει βία κατά των Παλαιστινίων, αναφέρουν οι New York Times.

H απόφαση της Ουάσιγκτον εκλαμβάνεται ως επίπληξη στον πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, που δεν έκανε περισσότερα για να περιορίσει τέτοιες επιθέσεις, επισημαίνει το άρθρο.

Την ίδια στιγμή, σε πείσμα των προειδοποιήσεων της Ουάσιγκτον, ο κ. Νετανιάχου είπε ότι ο ισραηλινός στρατός θα διατηρήσει τον έλεγχο ασφαλείας στη Γάζα πολύ καιρό μετά τη νίκη επί της Χαμάς.

Επί δύο μήνες, ο Μπάιντεν υποστήριξε σθεναρά το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς, αλλά όπως επισημαίνουν οι ΝΥΤ, τα νυχτερινά τηλεφωνήματα μεταξύ Ουάσιγκτον και Ιερουσαλήμ γίνονται ολοένα και πιο έντονα όπως και τα δημόσια μηνύματα ορισμένων από τα ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης τις τελευταίες ημέρες.

Το διακύβευμα είναι μεγάλο και για τις δύο πλευρές καθώς το Ισραήλ του Νετανιάχου χρειάζεται την υποστήριξη της κυβέρνησης Μπάιντεν για να συνεχίσει να ανεφοδιάζει τις δυνάμεις του και να το προστατεύσει από τη διεθνή πίεση συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών.

Ο κ. Μπάιντεν, από την πλευρά του, έχει συνδεθεί τόσο στενά με το Ισραήλ, δεχόμενος πολιτικές επιθέσεις, ειδικά από την αριστερή πτέρυγα του ίδιου του κόμματός του, που τον κατηγορεί ότι επέτρεψε τη μαζική σφαγή αμάχων.

Ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται, ο χρόνος κυλάει αντίστροφα με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου να αναγνωρίζουν ότι μπορεί να υπάρχει ένα όριο στο πόσο καιρό μπορούν να συνεχίζουν να ευθυγραμμίζονται δημοσίως με το Ισραήλ.

«Νομίζω ότι η πολιτική των ΗΠΑ έχει διάρκεια ζωής τεσσάρων έως έξι εβδομάδων», δήλωσε ο Cliff Kupchan, πρόεδρος του Eurasia Group, ο οποίος μόλις είχε επιστρέψει από ένα ταξίδι στην περιοχή. «Εάν αυτός ο πόλεμος συνεχίζεται ακόμα τον Ιανουάριο, η διαφωνία εντός του Δημοκρατικού Κόμματος και η ισχυρή διεθνής πίεση πιθανότατα θα αναγκάσουν τον Μπάιντεν να πιέσει το Ισραήλ να περιορίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις».

