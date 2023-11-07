Η διπλωματία των ΗΠΑ χαρακτήρισε χθες Δευτέρα «απαράδεκτη» τη δήλωση ισραηλινού υπουργού περί ρίψης ατομικής βόμβας στη Λωρίδα της Γάζας και κάλεσε όλα τα εμπόλεμα μέρη να απέχουν από τη χρήση «ρητορικής μίσους».

«Ο πρωθυπουργός (του Ισραήλ Μπενιαμίν) Νετανιάχου και η ισραηλινή κυβέρνηση αποκήρυξαν αυτές τις δηλώσεις, τις οποίες κι εμείς βρίσκουμε εντελώς απαράδεκτες», δήλωσε σε διαπιστευμένους δημοσιογράφους εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Βεντάντ Πατέλ.

«Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό όλα τα μέρη σε αυτή τη σύγκρουση να απέχουν από τη ρητορική μίσους που θα επέτεινε τις εντάσεις περαιτέρω», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου ανακοίνωσε προχθές Κυριακή πως αναστέλλεται η συμμετοχή του ακροδεξιού υπουργού Αμιχάι Ελιγιάχου σε «κάθε κυβερνητική συνεδρίαση» μέχρι νεοτέρας.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Kol BaRama, ο υπουργός απάντησε πως «αυτή είναι μια επιλογή», όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε αν θα εξέταζε τη ρίψη «πυρηνικής βόμβας» στη Λωρίδα της Γάζας για να «σκοτωθούν όλοι».

Η δήλωση αυτή προκάλεσε αγανάκτηση στον αραβικό κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας –η οποία, προτού ξεσπάσει ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς, διεξήγαγε προκαταρκτικές επαφές ενόψει της αναγνώρισης του εβραϊκού κράτους–, καθώς και επικρίσεις εναντίον του κ. Νετανιάχου διότι δεν απέπεμψε τον υπουργό.

Από την 7η Οκτωβρίου, κατά τις ισραηλινές αρχές, έχουν σκοτωθεί πάνω από 1.400 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, κυρίως άμαχοι την ημέρα της άνευ προηγουμένου επίθεσης σε τομείς της ισραηλινής επικράτειας που εξαπέλυσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Υγείας της Χαμάς χθες Δευτέρα, τουλάχιστον 10.022 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων 4.000 και πλέον παιδιών, έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας στους καταστροφικούς βομβαρδισμούς του ισραηλινού στρατού έκτοτε από τον αέρα, τη θάλασσα και την ξηρά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

