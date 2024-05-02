Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα κυρώσεις σε βάρος προσώπων και οντοτήτων στις ΗΠΑ και τη Βρετανία για την υποστήριξή τους προς το Ισραήλ στον πόλεμο τον οποίο διεξάγει εναντίον της παλαιστινιακής Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της, η Ισλαμική Δημοκρατία, ορκισμένος εχθρός του Ισραήλ, ανέφερε πως οι κυρώσεις έχουν στόχο επτά Αμερικανούς, μεταξύ των οποίων ο στρατηγός Μπράιαν Φέντον, αρχηγός της διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων, και ο αντιναύαρχος Μπραντ Κούπερ, πρώην αρχηγός των αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Μεταξύ των βρετανών αξιωματούχων και των βρετανικών οντοτήτων που στοχοθετούνται από τις κυρώσεις περιλαμβάνονται ο υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς και το βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό στην Ερυθρά Θάλασσα.

Κυρώσεις ανακοινώθηκαν επίσης σε βάρος των αμερικανικών επιχειρήσεων Lockheed Martin και Chevron και των βρετανικών Elbit Systems, Parker Meggitt και Rafael UK.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε πως οι κυρώσεις περιλαμβάνουν «το μπλοκάρισμα λογαριασμών και συναλλαγών στα ιρανικά χρηματοοικονομικά και τραπεζικά συστήματα, το μπλοκάρισμα ενεργητικών που ανήκουν στη δικαιοδοσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, καθώς και την απαγόρευση χορήγησης βίζας και εισόδου στο ιρανικό έδαφος».

Ο αντίκτυπος των μέτρων αυτών στα άτομα ή τις οντότητες, καθώς και σε ενδεχόμενα αγαθά ή συναλλαγές με το Ιράν, παραμένει πάντως αβέβαιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

