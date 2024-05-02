Λογαριασμός
ΗΠΑ: Η αστυνομία εισέβαλε στο UCLA - Σφοδρές συγκρούσεις αστυνομικών - διαδηλωτών και νέες συλλήψεις

Διαδηλωτές λένε ότι η αστυνομία «χρησιμοποιεί λαστιχένιες σφαίρες» - Οι αστυνομικοί κατάφεραν και έσπασαν τα οδοφράγματα των διαδηλωτών 

Ένταση επικράτησε γύρω στις 4 τα ξημερώματα τοπική ώρα στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες (UCLA) με τους αστυνομικούς να εισβάλουν στην πανεπιστημιούπολη διαλύοντας τα αυτοσχέδια οδοφράγματα που είχαν στήσει νωρίτερα οι διαδηλωτές, ενώ παράλληλα προχώρησαν και σε συλλήψεις.

Η αστυνομία, που ενίσχυε συνεχώς την παρουσία της έξω από το πανεπιστήμιο τις τελευταίες ώρες, φορώντας κράνη, αντιασφυξιογόνες μάσκες και με ρόπαλα στα χέρια εισέβαλαν στον καταυλισμό που έχει στηθεί αφού κατάφερε να σπάσει τα οδοφράγματα που είχαν στηθεί από τους διαδηλωτές με τη χρήση προστατευτικού  εξοπλισμού, σύμφωνα με το CNN. Περίπου 300 - 500 αστυνομικοί επιχειρούν στον καταυλισμό.

Παράλληλα, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε νέες συλλήψεις.

Οι αστυνομικοί μεταφέρουν τους κρατούμενους διαδηλωτές σε λεωφορεία που η αστυνομία έστησε σε ένα πάρκινγκ λίγο πιο έξω από την πανεπιστημιούπολη.

Ορισμένοι διαδηλωτές ανέφεραν ότι οι αστυνομικοί τους πυροβολούν με λαστιχένιες σφαίρες ενώ παράλληλα εκτοξεύονται φωτοβολίδες.

Νωρίτερα, η αστυνομία είχε προειδοποιήσει τους διαδηλωτές να εκκενώσουν την πανεπιστημιούπολη. 


 

