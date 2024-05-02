Γιώργος Μαζωνάκης: «Φτυστός» ο Till Lindemann των Rammstein – Δείτε video

Είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης ή ο Till Lindemann; Με αφορμή την πρώτη συναυλία των Rammstein στην Ελλάδα μετά από 14 χρόνια, στις 30 Μαΐου στο ΟΑΚΑ, η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας αποφάσισε να τη διαφημίσει με τη βοήθεια του Γιώργου Μαζωνάκη!

Στο βίντεο φαίνεται ο Έλληνας τραγουδιστής να αναζητά καθηγητή γερμανικών για ταχύρρυθμα μαθήματα. Όταν εκείνος του λέει ότι δεν μπορεί, τότε ο Μαζωνάκης ξεκινά μόνος του να μαθαίνει το «Du hast» των Rammstein.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο βίντεο δεν αποκαλύπτεται αν όντως ο λαϊκός τραγουδιστής θα εμφανιστεί δίπλα στους Rammstein, στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Οι Rammstein επιστρέφουν μετά από 14 χρόνια στην Ελλάδα, υποσχόμενοι ένα από τα πιο φαντασμαγορικά shows που έχουμε δει και ένα μυθικό performance μπροστά σε χιλιάδες εκστασιασμένους fans, ώστε να μην χάσει κανείς την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια αξεπέραστη συναυλία.

Οι Rammstein «πακετάρουν» ξανά στα φορτηγά τους το εντυπωσιακό σκηνικό τους και τα πυροτεχνήματα που προκαλούν δέος και επιστρέφουν στα περιβόητα stadium shows τους, κάνοντας μια στάση στο Ολυμπιακό Στάδιο για να ζήσουμε το απόλυτο live experience. Εκατομμύρια θεατές που παρακολούθησαν τα sold-out shows του συγκροτήματος τα τελευταία χρόνια μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι οι συναυλίες τους αποτελούν μια μοναδική κι αξέχαστη live μουσική εμπειρία.

Η πολυαναμενόμενη εμφάνισή τους σκαρφαλώνει με άνεση στην κορυφή της λίστας με τις καλύτερες συναυλίες των τελευταίων ετών, με ένα setlist που θα περιλαμβάνει όλες τις μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος.

Πηγή: skai.gr

