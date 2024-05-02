Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Survivor2024: Ένα μεγάλο έπαθλο και μια συγκλονιστική μονομαχία

Κυριακή έως Πέμπτη στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Survivor 2024

Κόκκινοι και Μπλε μετράνε από δύο υποψήφιους στην αποψινή μονομαχία ενώ έχουν ισοβαθμήσει και στους βαθμούς για το αγώνισμα επάθλου. 

Ο Γιώργος Παπαχαραλάμπους, ο Θοδωρής Τουρκογεώργος, η Ασημίνα Χατζηανδρέου και η Αναστασία Τσέρου είναι οι υποψήφιοι μονομάχοι που θα αγωνιστούν για την παραμονή τους στο Survivor. Ποια ζευγάρια θα αναδείξει η κλήρωση και ποιος θα διαλέξει το στόχο; 

Survivor

Πριν όμως από τη μονομαχία οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν ένα μεγάλο έπαθλο σε ένα μεικτό αγώνισμα Ελλάδας-Τουρκίας με την παρουσία του Acun Ilicali! Ένα αγώνισμα με τους πιο δυνατούς παίκτες του τουρκικού Survivor καθώς πρόκειται για Survivor All Star! 

Survivor

Πώς θα γίνει ο διαχωρισμός των ομάδων και ποιο μεγάλο έπαθλο περιμένει τους νικητές;

Survivor

#SurvivorGR

Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece

Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece

Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Survivor 2024
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark