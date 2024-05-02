Survivor2024: Ένα μεγάλο έπαθλο και μια συγκλονιστική μονομαχία

Κόκκινοι και Μπλε μετράνε από δύο υποψήφιους στην αποψινή μονομαχία ενώ έχουν ισοβαθμήσει και στους βαθμούς για το αγώνισμα επάθλου.

Ο Γιώργος Παπαχαραλάμπους, ο Θοδωρής Τουρκογεώργος, η Ασημίνα Χατζηανδρέου και η Αναστασία Τσέρου είναι οι υποψήφιοι μονομάχοι που θα αγωνιστούν για την παραμονή τους στο Survivor. Ποια ζευγάρια θα αναδείξει η κλήρωση και ποιος θα διαλέξει το στόχο;

Πριν όμως από τη μονομαχία οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν ένα μεγάλο έπαθλο σε ένα μεικτό αγώνισμα Ελλάδας-Τουρκίας με την παρουσία του Acun Ilicali! Ένα αγώνισμα με τους πιο δυνατούς παίκτες του τουρκικού Survivor καθώς πρόκειται για Survivor All Star!

Πώς θα γίνει ο διαχωρισμός των ομάδων και ποιο μεγάλο έπαθλο περιμένει τους νικητές;

