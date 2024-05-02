Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αποστολής στρατευμάτων στην Ουκρανία, λέγοντας ότι το ζήτημα θα προκύψει «νόμιμα» εάν η Ρωσία καταφέρει να διαρρήξει τις ουκρανικές γραμμές και το Κίεβο ζητούσε την εμπλοκή των συμμάχων, σε συνέντευξή του στον Economist που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Μεταξύ άλλων, στη συνέντευξη ο Μακρόν έκρουσε των κώδωνα του κινδύνου για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, εν μέρει λόγω της απειλής που θέτει η ρωσική επιθετικότητα μετά την εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, δηλώνοντας ότι «τα πράγματα μπορούν να καταρρεύσουν πολύ γρήγορα» ενώ τόνισε ότι χρειάζεται πολλή δουλειά για να γίνει η Ευρώπη ασφαλής.

«Δεν αποκλείω τίποτα, γιατί αντιμετωπίζουμε κάποιον που δεν αποκλείει τίποτα», είπε ο Μακρόν όταν ρωτήθηκε αν εμμένει στα σχόλια που έκανε νωρίτερα φέτος ότι δεν αποκλείεται η αποστολή δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν ότι η Ρωσία ενδέχεται να προετοιμάζει μια νέα μεγάλη επίθεση κατά της Ουκρανίας.

Ο Μακρόν είπε ότι «εάν η Ρωσία αποφασίσει να προχωρήσει παραπέρα, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να θέσουμε όλοι στον εαυτό μας αυτό το ερώτημα» της αποστολής στρατευμάτων.

Ο Γάλλος πρόεδρος περιέγραψε τη Ρωσία ως «δύναμη περιφερειακής αποσταθεροποίησης» και «απειλή για την ασφάλεια των Ευρωπαίων».

«Έχω έναν ξεκάθαρο στρατηγικό στόχο: η Ρωσία δεν μπορεί να κερδίσει στην Ουκρανία», είπε ο Μακρόν.



Πηγή: skai.gr

