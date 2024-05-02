Οικογένεια Φύσσα για αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου: Μέγιστη προσβολή των θυμάτων της Χρυσής Αυγής

Γραπτή δήλωση με την οποία σχολιάζουν την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου εξέδωσαν οι συνήγοροι (Θοδωρής Θεοδωρόπουλος, Χρύσα Παπαδοπούλου, Ελευθερία Τομπατζόγλου, Μαρίνα Δαλιάνη, Αργύρης Συρίγος) της Οικογένειας Φύσσα.

Μεταξύ άλλων αναφέρουν πως συνιστά μέγιστη προσβολή των θυμάτων της Χρυσής Αυγής και των οικογενειών τους καθώς και για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, εκτιμούν πως δεν έχει επιδείξει κανένα ίχνος μεταμέλειας και καταλήγουν τονίζοντας πως αναμένουν από τις ανώτατες εισαγγελικές αρχές της Πολιτείας να πράξουν δεόντως τα δικονομικώς δυνατά και να προσβάλλουν το βούλευμα αποφυλάκισης του Νίκου Μιχαλολιάκου.

Ολη η δήλωση των Συνηγόρων της Οικογένειας Φύσσα

"Η αποφυλάκιση με χρήση των ευεργετικών διατάξεων έκτισης ποινής του νεοναζί αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης η οποία «μάτωσε» την ελληνική κοινωνία και δημοκρατία διαπράττοντας συστηματικά κακουργηματικές και πλημμεληματικές αξιόποινες πράξεις, συνιστά μέγιστη προσβολή των θυμάτων της Χρυσής Αυγής και των οικογενειών τους καθώς και για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

Είναι δεδομένο ότι ο εν λόγω καταδικασθείς για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης δεν έχει επιδείξει κανένα ίχνος μεταμέλειας από την καταδίκη του έως και σήμερα. Είναι επίσης δεδομένο ότι η εγκληματική δραστηριότητα του νεοναζί εγκληματία ξεκίνησε το μακρινό 1978 και συνεχίστηκε για 35 έτη μέχρι να φτάσουμε στη δολοφονία του Παύλου, η οποία και οδήγησε στη σύλληψή του.

Είναι απορίας άξιο, λοιπόν, πως ένας τέτοιος αμετανόητος νεοναζί εγκληματίας με ηγετική εγκληματική δράση, ο οποίος λίγες ώρες μετά την πρωτόδικη καταδίκη του δήλωνε «υπερήφανος για τις Ιδέες μου, για τις οποίες αγωνίστηκα από ηλικίας 15 ετών, από το 1972, επί 48 ολόκληρα χρόνια…» και του οποίου οι ναζιστικές ιδέες σύμφωνα με το σκεπτικό της καταδικαστικής αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου αποτέλεσαν το κίνητρο της εγκληματικής δράσης της Χ.Α. κατά όσων έκρινε ως αντιφρονούντες, των πολιτικών και ιδεολογικών αντιπάλων της και των μεταναστών, κρίθηκε από την ελληνική δικαιοσύνη ως μη ύποπτος τελέσεως νέων αξιόποινων πράξεων.

Ενόσω συνεχίζεται η διαδικασία του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου και τα θύματα της Χ.Α παλεύουν για τη δικαίωσή τους, το εν λόγω βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου προκαλεί και δοκιμάζει τις αντοχές τους. Αναμένουμε από τις ανώτατες εισαγγελικές αρχές της Πολιτείας να πράξουν δεόντως τα δικονομικώς δυνατά και να προσβάλλουν το βούλευμα αποφυλάκισης του Νίκου Μιχαλολιάκου, ενόψει και της απορριπτικής πρότασης του εισαγγελέα προς το συμβούλιο, η οποία δεν έγινε δεκτή."

