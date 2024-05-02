Francis Ford Coppola: Ξανάγραψε το σενάριο της ταινίας «Megalopolis» 300 φορές

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα αποκάλυψε ότι ξανάγραψε το σενάριο της επερχόμενης ταινίας του, «Megalopolis», 300 φορές. Η ταινία επιστημονικής φαντασίας πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών στα μέσα του μήνα.

Ο Κόπολα εργαζόταν επί δεκαετίες για την ταινία «Megalopolis» και τελικά αποφάσισε να τη χρηματοδοτήσει μόνος του με 120 εκατομμύρια δολλάρια πουλώντας μερίδιο της επιχείρησης του οινοποιείου του για να το επιτύχει.

Το φιλόδοξο πρότζεκτ ολοκληρώθηκε τελικά και είναι η πρώτη ταινία του Κόπολα που θα προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες μετά από μία δεκαετία.

Εν μέσω των καθυστερήσεων στη μακρά διαδικασία παραγωγής, ο Κόπολα κατέληξε να ξαναγράφει το σενάριο για την ταινία εκατοντάδες φορές.

«Θυμάμαι μια φορά πήρα 130 λευκές σελίδες και έβαλα τίτλο με έντονη γραμματοσειρά ανακοινώνοντας με τόλμη την ταινία "Megalopolis" του Φράνσις Φορντ Κόπολα» ανέφερε ο Αμερικανός σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος σε δηλώσεις του στο Vanity Fair.

Εμπνευσμένο από το «Things to Come» του Xέρμπερτ Τζορτζ Γουέλς, το έπος του Κόπολα διαδραματίζεται σε μια μητρόπολη που μοιάζει με την πόλη της Νέας Υόρκης στον απόηχο μιας καταστροφής. Ο Άνταμ Ντράιβερ υποδύεται έναν ιδεαλιστή αρχιτέκτονα που θέλει να ξαναχτίσει την πόλη σε κάτι μεγαλύτερο από αυτό που ήταν. Ο Τζιανκάρλο Εσποσίτο είναι ο διεφθαρμένος δήμαρχος της πόλης που θέλει να κρατήσει τα πράγματα όπως ήταν.

«Δεν εργαζόμουν πραγματικά σε αυτό το σενάριο για 40 χρόνια, αλλά μάλλον συγκέντρωνα σημειώσεις και αποκόμματα για ένα λεύκωμα με πράγματα που έβρισκα ενδιαφέροντα για κάποιο μελλοντικό σενάριο, ή παραδείγματα πολιτικών κινουμένων σχεδίων ή διαφορετικών ιστορικών θεμάτων» είπε ο Κόπολα για την εξέλιξη του πρότζεκτ.

«Τελικά, μετά από πολύ καιρό, στάθηκα στην ιδέα ενός ρωμαϊκού έπους. Και αργότερα, ένα ρωμαϊκό έπος που διαδραματίζεται στη σύγχρονη Αμερική, οπότε άρχισα πραγματικά να γράφω αυτό το σενάριο, συνεχόμενα, τα τελευταία περίπου δώδεκα χρόνια. Επίσης, καθώς έχω κάνει πολλές ταινίες με πολλά διαφορετικά θέματα και σε πολλά διαφορετικά στυλ, ήλπιζα σε ένα έργο αργότερα στη ζωή μου, από το οποίο θα μπορούσα να καταλάβω καλύτερα ποιο ήταν το προσωπικό μου στυλ» τόνισε.

Μόλις είχα ένα προσχέδιο, πρέπει να το ξανάγραψα 300 φορές, ελπίζοντας ότι κάθε επανεγγραφή θα το βελτίωνε, έστω και κατά 0,5%» σημείωσε.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Κόπολα εξήγησε πως η Ρώμη τον ενέπνευσε για την ταινία «Megalopolis» γράφοντας στο Instagram: «Πόσο συχνά σκέφτομαι την Αρχαία Ρώμη; Αρκετά, καθώς η Ρωμαϊκή Δημοκρατία λειτούργησε ως παράδειγμα για τη χώρα μου, την Αμερική και τους θεσμούς της και αποτέλεσε την έμπνευση για την επερχόμενη ταινία μου "Megalopolis".

«Η γοητεία που ασκεί σε μένα η Ρωμαϊκή Δημοκρατία βασίζεται στον αγώνα μεταξύ των πολιτικών κομμάτων κατά τον οποίο το συμφέρον της Δημοκρατίας υποχώρησε στις φιλοδοξίες λίγων ισχυρών ανδρών που ασπάστηκαν τους στόχους των πολιτικών κομμάτων για να δημιουργήσουν το δικό τους μέλλον και εξουσία στηριζόμενοι στις ένοπλες δυνάμεις για την επίτευξη αυτών των σκοπών, δίνοντας το τελειωτικό χτύπημα σε ένα Σύνταγμα που έχει ήδη κλονιστεί μέχρι την πτώση του» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

