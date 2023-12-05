Μεγάλες εντάσεις προέκυψαν σε συνάντηση που είχαν σήμερα μέλη οικογενειών των ομήρων που απήχθησαν από την Χαμάς - συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφέθηκαν ελεύθεροι - με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και μέλη του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Πολυάριθμα ισραηλινά μμε αναφέρουν ότι ο Νετανιάχου τόνισε στις οικογένειες «δεν υπάρχει καμία δυνατότητα αυτή τη στιγμή να τους απελευθερώσουμε όλους. Μπορεί πράγματι να φανταστεί κανείς ότι αν αυτό ήταν μια επιλογή, κάποιος θα την αρνιόταν;», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στη συνάντηση, προκαλώντας την οργή πολλών από τους παρευρισκομένους.

Ο Ρόνεν Τζουρ, από τους επικεφαλής του Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων, δήλωσε στο ειδησεογραφικό δίκτυο Channel 12 ότι ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους εξιστόρησαν στον Νετανιάχου τη φρίκη που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους στη Γάζα.

Το ισραηλινό Ynet μετέδωσε ότι ο Νετανιάχου διάβαζε από ένα χαρτί τα περισσότερα από τα όσα είπε στη συνάντηση και δεν απάντησε σε καμία ερώτηση.

Σύμφωνα με το Channel 12, η κόρη του 79χρονου ομήρου Σαϊμ Πέρι, είπε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι η απελευθέρωση των ομήρων που παραμένουν αιχμάλωτοι, πρέπει να τεθεί ως προτεραιότητα παρά ο συνεχιζόμενος πόλεμος κατά της Χαμάς.

Ένας πατέρας ομήρου που παραμένει αιχμάλωτος της Χαμάς δήλωσε στην ισραηλινή εφημερίδα Haaretz ότι: «η συνάντηση ήταν ντροπιαστική» και ανοργάνωτη.

Ο Ντάνι Μιράν, πατέρας του Όμρι Μιράν που απήχθη από τη Χαμάς από το Κιμπούτς Ναχάλ Οζ, συμμετείχε στη συνάντηση του Πολεμικού Υπουργικού Συμβουλίου με τις οικογένειες των ομήρων.

«Αν έτσι διευθύνετε μια τέτοια συνάντηση, δεν ξέρω πώς μπορείτε να διευθύνετε τη χώρα», είπε ο Μιράν.

Παράλληλα, το πρωθυπουργικό γραφείο ανέφερε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι αυτή τη στιγμή 138 Ισραηλινοί όμηροι και άλλοι διαφορετικών υπηκοοτήτων συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, προσθέντονας στον κατάλογο των ομήρων ένα άτομο που θεωρείτο αγνοούμενος.

Πηγή: skai.gr

