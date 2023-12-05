Οι IDF και η υπηρεσία ασφαλείας Σιν Μπετ έδωσαν στη δημοσιότητα την Τρίτη φωτογραφία ανώτερων διοικητών της Χαμάς μέσα στις σήραγγες της τρομοκρατικής ομάδας στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.



Η φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από τους IDF και τη Σιν Μπετ δείχνει την ανώτερη διοίκηση της Ταξιαρχίας της Χαμάς στη βόρεια Γάζα να κάθεται σε ένα στενό δωμάτιο γύρω από ένα τραπέζι με φαγητό. Ανέφεραν ότι τραβήχτηκε πριν από αρκετούς μήνες. Στο βάθος της φωτογραφίας διακρίνεται μια αψίδα που καταδεικνύει ότι το δωμάτιο είναι μέρος του τεράστιου υπόγειου δικτύου της Χαμάς.



Σύμφωνα με τους IDF, πέντε από τα εννέα ηγετικά στελέχη της Χαμάς που φαίνονται στη φωτογραφία σκοτώθηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές από την έναρξη του πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του Βαέλ Ρατζάμπ, του αναπληρωτή διοικητή της ταξιαρχίας της Χαμάς στη βόρεια Γάζα.



Ένα άλλο βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει τον Ρατζάμπ να περπατά μέσα από ένα τούνελ στη Γάζα.



Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι το υλικό προήλθε από ευρήματα που εντοπίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας και αναλύθηκαν από τη Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών.

Η Ταξιαρχία της Χαμάς στη Βόρεια Λωρίδα της Γάζας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην τρομοκρατική οργάνωση. Οι διοικητές της τρομοκρατικής οργάνωσης κρύβονταν κάτω από σπίτια πολιτών και κοντά στο ινδονησιακό νοσοκομείο αναφέρουν οι ισραηλινοί.

The IDF and Shin Bet security agency reveal never-before-seen footage showing senior Hamas commanders inside the terror group’s tunnels in the northern part of the Gaza Strip.



An image released by the IDF and Shin Bet shows the senior command of Hamas’s northern Gaza brigade… pic.twitter.com/mLwCoLLURt — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 5, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.