Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος κάλεσε σήμερα την Κίνα και τη Ρωσία να ανταποκριθούν σε δηλώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων ότι μόνο άνθρωποι θα αποφασίζουν για ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και ποτέ η τεχνητή νοημοσύνη.

Ο αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τον έλεγχο των εξοπλισμών Πολ Ντιν δήλωσε σε ενημέρωση δημοσιογράφων μέσω του Ίντερνετ πως η Ουάσινγκτον έχει αναλάβει «σαφή και ισχυρή δέσμευση» να έχουν άνθρωποι τον πλήρη έλεγχο των πυρηνικών όπλων, προσθέτοντας ότι η Γαλλία και η Βρετανία έχουν κάνει το ίδιο.

«Θα καλωσορίζαμε μια παρόμοια δήλωση από την Κίνα και τη Ρωσική Ομοσπονδία», δήλωσε ο Ντιν, βοηθός υπουργός στο Γραφείο Ελέγχου Εξοπλισμών, Αποτροπής και Σταθερότητας.

«Πιστεύουμε πως είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό δείγμα υπεύθυνης συμπεριφοράς και πιστεύουμε πως είναι κάτι που θα ήταν πολύ ευπρόσδεκτο στο πλαίσιο του P5», δήλωσε αναφερόμενος στα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Τα σχόλια του Ντιν έγιναν την ώρα που η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν προσπαθεί να εμβαθύνει χωριστές συνομιλίες με την Κίνα, τόσο αναφορικά με την πολιτική για τα πυρηνικά όπλα όσο και για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Το κινεζικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα να σχολιάσει.

Η διάδοση της τεχνολογίας της τεχνητής νοημοσύνης ήρθε στο προσκήνιο στη διάρκεια των συνομιλιών που είχαν στις 26 Απριλίου στο Πεκίνο ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και ο Κινέζος ομόλογός του Ουάνγκ Γι.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν μέσα στις ερχόμενες εβδομάδες τις πρώτες διμερείς συνομιλίες τους για την τεχνητή νοημοσύνη, δήλωσε ο Μπλίνκεν, προσθέτοντας ότι θα ανταλλάξουν απόψεις για το πώς μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τους κινδύνους και την ασφάλεια γύρω από την τεχνολογία αυτή.

Στο πλαίσιο της εξομάλυνσης των στρατιωτικών επικοινωνιών, Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι επανέλαβαν τον Ιανουάριο τις συνομιλίες για τα πυρηνικά όλα, όμως επίσημες διαπραγματεύσεις για τον έλεγχο των εξοπλισμών δεν αναμένονται σύντομα.

Η Κίνα, η οποία επεκτείνει τις δυνατότητές της στα πυρηνικά όπλα, ζήτησε το Φεβρουάριο οι μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις να διαπραγματευθούν μια συνθήκη μεταξύ τους για τη μη πρώτη χρήση των όπλων αυτών.

Πηγή: skai.gr

