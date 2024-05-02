Λογαριασμός
Beyonce: Προστέθηκε στη νέα έκδοση του γαλλικού λεξικού «Le Petit Larousse»

Σε άλλη μια χρονιά-ρεκόρ για τη Beyonce, η σταρ θα προστεθεί σε ένα γαλλικό λεξικό μαζί με διασημότητες όπως η Cate Blanchett και ο Christopher Nolan  

Η Beyonce

Η Beyonce θα συμπεριληφθεί ως νέο λήμμα στην τελευταία έκδοση του γαλλικού λεξικού «Le Petit Larousse». Η Αμερικανίδα ποπ σταρ δεν θα είναι μόνη της, αλλά παρέα με άλλους διάσημους καλλιτέχνες όπως η Cate Blanchett, ο Γάλλος ηθοποιός Omar Sy, ο σκηνοθέτης του «Oppenheimer», Christopher Nolan, και ο Antoine Dupont στην 120η έκδοση του δημοφιλούς λεξικού.

Περισσότερες από 150 νέες λέξεις έχουν προστεθεί φέτος. Πολλές «αντικατοπτρίζουν ανησυχίες, εξελίξεις ή τάσεις», δήλωσε στο γαλλικό περιοδικό ειδήσεων «Le Point» η Carine Girac-Marinier, διευθύντρια του τμήματος λεξικών και εγκυκλοπαιδειών. Η Beyonce «έσπασε» ρεκόρ φέτος με το τραγούδι «Texas Hold 'Em» του άλμπουμ της Cowboy Carter.Έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα καλλιτέχνις που έφτασε στο νούμερο ένα του αμερικανικού country chart με το συγκεκριμένο τραγούδι. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα της Beyonce «μπαίνει» σε ένα λεξικό. Για την ακρίβεια, το 2004, ο όρος «bootylicious» -που έγινε δημοφιλής από την ομώνυμη επιτυχία των Destiny's Child, την οποία έγραψε η Beyonce- προστέθηκε στο λεξικό της Οξφόρδης.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Beyonce φέρεται να δήλωσε ότι δεν ήταν περήφανη για τη λέξη, λέγοντας στο περιοδικό TV Hits: «Έγραψα το τραγούδι, αλλά εύχομαι να υπήρχε μια άλλη λέξη που θα μπορούσα να είχα σκεφτεί, αν επρόκειτο να έχω μια λέξη στο λεξικό».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το «Cambridge Dictionary» ανακήρυξε τη λέξη «hallucinate» ως τη λέξη της χρονιάς για το 2023 λόγω της νέας, εναλλακτικής σημασίας της που σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη που παράγει ψευδείς πληροφορίες.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

