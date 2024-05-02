Λογαριασμός
Στο Μαρούσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Μίλησε με πολίτες και καταστηματάρχες (φωτογραφίες)

Το βράδυ θα παραβρεθεί στη Μητρόπολη Αθηνών όπου θα παρακολουθήσει την Ακολουθία των Αγίων Παθών

Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός σήμερα, Μ. Πέμπτη περιοδεύει στην κεντρική αγορά στο Μαρούσι ενώ το βράδυ θα παραβρεθεί στη Μητρόπολη Αθηνών όπου θα παρακολουθήσει την Ακολουθία των Αγίων Παθών.

Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε και μια στάση στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μαρούσι.

Κυριακος Μητσοτακης

Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε στην κεντρική αγορά στο Μαρούσι τόσο με καταναλωτές όσο και εμπόρους για την πορεία της αγοραστικής κίνησης ενόψει του πασχαλινού τραπεζιού, αλλά και τις τιμές όπως διαμορφώνονται.

Μητσοτάκης

Η ακρίβεια άλλωστε παραμένει ένα από τα σημαντικά προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία και ο πρωθυπουργός αυτό που τονίζει είναι ότι η κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση στέκεται δίπλα στους πολίτες.

Μητσοτάκης

Μητσοτάκης

