Ο πρωθυπουργός σήμερα, Μ. Πέμπτη περιοδεύει στην κεντρική αγορά στο Μαρούσι ενώ το βράδυ θα παραβρεθεί στη Μητρόπολη Αθηνών όπου θα παρακολουθήσει την Ακολουθία των Αγίων Παθών.

Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε και μια στάση στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μαρούσι.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε στην κεντρική αγορά στο Μαρούσι τόσο με καταναλωτές όσο και εμπόρους για την πορεία της αγοραστικής κίνησης ενόψει του πασχαλινού τραπεζιού, αλλά και τις τιμές όπως διαμορφώνονται.

Η ακρίβεια άλλωστε παραμένει ένα από τα σημαντικά προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία και ο πρωθυπουργός αυτό που τονίζει είναι ότι η κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση στέκεται δίπλα στους πολίτες.

