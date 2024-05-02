Ξεκίνησε χθες και επίσημα η αντιπυρική περίοδο στη χώρα μας, η οποία θα διαρκέσει έως την 31η Οκτωβρίου. Οι νέες πυροσβεστικές διατάξεις που έχουν δημοσιευθεί προβλέπουν αλλαγές στον καθορισμό των μέτρων και μέσων για την πρόληψη και την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις ενώ η μη τήρησή τους σύμφωνα με την νέα Πυροσβεστική Διάταξη επισύρει διοικητικά πρόστιμα ύψους από 500 έως 50.000 ευρώ καθώς και βαρύτατες ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με τον νέο ποινικό κώδικα.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου θα πραγματοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι-περιπολίες προς αποφυγή της έναρξης και εξάπλωσης πυρκαγιών, αλλά και προς διαπίστωση της τήρησης των προβλεπόμενων στη νέα Πυροσβεστική Διάταξη υπ' αριθ. 9/2024 (Τεύχος B' 2387/22.04.2024) με θέμα: «Καθορισμός μέτρων και μέσων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας, λοιπούς χώρους που βρίσκονται πλησίον των εκτάσεων αυτών καθώς και σε οικοπεδικούς χώρους». Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η μη τήρηση των διαλαμβανομένων στην ανωτέρω Πυροσβεστική Διάταξη επισύρει υψηλά διοικητικά πρόστιμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην νέα Πυροσβεστική Διάταξη υπ' αριθ. 19/2024 (Τεύχος B' 2550/30.04.2024) με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου, του τύπου και της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης του διοικητικού προστίμου, της διαδικασίας ένστασης επί αυτού, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), περί των παραβάσεων των κανονιστικών διατάξεων πυροπροστασίας αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος».

Ακόμη, το Πυροσβεστικό Σώμα υπογραμμίζει ότι πλέον προβλέπονται βαρύτατες ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τον νέο ποινικό κώδικα. Επιπλέον υπενθυμίζεται η υποχρέωση των ιδιοκτητών, επικαρπωτών, μισθωτών ή υπομισθωτών των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων για τον καθαρισμό και τη συντήρησή τους καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Παράλληλα το Πυροσβεστικό Σώμα απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες:

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Να συμβουλεύονται τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σχετικά με:

- τις απαγορευτικές ή/και επιτρεπόμενες υπό όρους και προϋποθέσεις, ενέργειες, δραστηριότητες και εργασίες στην ύπαιθρο,

- τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας,

- την κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία.

Να παρακολουθούν σχετικές ανακοινώσεις για τις δασικές πυρκαγιές στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fireservice.gr

Να αναζητούν οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr

Αν δείτε καπνό, φλόγες ή οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά:

• Τηλεφωνήστε αμέσως στο 199 ή στο 112 και δώστε σαφείς πληροφορίες για:

- την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε,

- το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς,

- την ένταση του ανέμου στην περιοχή και

- το είδος της βλάστησης που καίγεται.

- Απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

- Διευκολύνετε την πρόσβαση των Πυροσβεστικών δυνάμεων.

«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού μας πλούτου είναι υπόθεση όλων μας» καταλήγει η Πυροσβεστική.

