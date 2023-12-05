Δεν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις ή ανταλλαγή κρατουμένων έως όπου σταματήσει η επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα ο Οσάμα Χαμντάν, αξιωματούχος της Χαμάς σε συνεντευξη Τύπου.

"Θεωρούμε τον (Ισραηλινό πρωθυπουργό) Νετανιάχου πλήρως υπεύθυνο για τη ζωή των Ισραηλινών ομήρων και για την παρεμπόδιση της ολοκλήρωσης της συμφωνίας ανταλλαγής", πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

