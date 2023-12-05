Υπό την επήρεια ηρεμιστικών ήταν οι όμηροι που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς τις προηγούμενες ημέρες σύμφωνα με την εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας του Ισραήλ, καθηγήτρια Ronit Endevelt.

Όπως ανέφερε, πριν παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό από μέλη της Χαμάς, οι όμηροι έλαβαν ηρεμιστικά χάπια με στόχο οι όμηροι να φαίνονται ήρεμοι, χαρούμενοι και αισιόδοξοι μετά από τη σωματική κακοποίηση που υπέστησαν, τη στέρηση και τον ψυχολογικό τρόμο για περισσότερες από 50 ημέρες αιχμαλωσίας στη Γάζα.

Συγκεκριμένα πρόκειται για το φάρμακο Clonazepam, γνωστό ως Clonex στο Ισραήλ και πωλείται με τις εμπορικές ονομασίες Klonopin και Rivotril σε άλλες χώρες, σύμφωνα με τους Times of Israel. Το φάρμακο χρησιμοποιείται για την πρόληψη και τη θεραπεία σε όσους πάσχουν από αγχώδεις διαταραχές, επιληπτικές κρίσεις, διπολική μανία, διέγερση που σχετίζεται με ψύχωση και ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου δεν απολάκυψε εάν η ουσία του φαρμάκου έχει επιβεβαιωθεί από εξετάσεις αίματος που έγιναν στους απελευθερωμένους ομήρους στα νοσοκομεία του Ισραήλ ή από μαρτυρίες των απελευθερωμένων ομήρων ή αν προκύπτει και από τα δύο.

Πηγή: skai.gr

