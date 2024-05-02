Πράξεις αγάπης από την bwin και το φετινό Πάσχα

Η bwin, συνεχίζει τη δική της εκστρατεία στήριξης προς ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Το βραβευμένο στοιχηματικό brand παρέμεινε πιστό στις αξίες του και συνεπές στην στρατηγική της κοινωνικής ευθύνης που ακολουθεί.

bwin και Ολυμπιακός μαζί στην Κιβωτό του Κόσμου

Η bwin και η ΚΑΕ Ολυμπιακός συνοδοιπόροι στο κοινό τους όραμα για έμπρακτη υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, έδωσαν τη δική τους «αγκαλιά» στα παιδιά της Κιβωτού του Κόσμου.

Τόμας Γουόκαπ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Ναζ Μήτρου - Λονγκ έγιναν «νονοί» των παιδιών και πραγματοποίησαν τις ευχές τους, μοιράζοντας τα καινούργια παπούτσια που αυτά ζήτησαν. Σε αυτή την επίσκεψη – έκπληξη, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν την ευκαιρία να περάσουν ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά , να μιλήσουν, να γελάσουν και να φωτογραφηθούν μαζί τους!

Οι παίκτες του Ολυμπιακού έτσι έδωσαν μια ζεστή «αγκαλιά» στα παιδιά της Κιβωτού του Κόσμου χαρίζοντας χαμόγελα χαράς και δύναμης. Η bwin αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό της ΚΑΕ Ολυμπιακός τα τελευταία έξι χρόνια. Μία σχέση σταθερή, που «ξέφυγε» από τα όρια του παρκέ. Το κορυφαίο στοιχηματικό brand και οι Πειραιώτες συνεργάζονται σε κοινωνικά projects και η κοινωφελής τους δράση σκορπίζει ενθουσιασμό και δύναμη σε ευάλωτους συνανθρώπους μας.



Το βραβευμένο brand δίπλα στο «Χατζηπατέρειο»

Πάσχα, σημαίνει ανιδιοτελής προσφορά και η bwin πιστή στο όραμά της για κοινωνική προσφορά βρέθηκε δίπλα σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, ώστε αυτές οι γιορτινές μέρες να γίνουν πιο ξεχωριστές. Οι εθελοντές της bwin βρέθηκαν στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα, Κέντρο Αποκατάστασης & Στήριξης Παιδιού και βοήθησαν στη δημιουργία υπέροχων πασχαλινών λαμπάδων, ενώ με διάχυτο ενθουσιασμό μαζί με τα παιδιά έφτιαξαν φαναράκια, τα οποία και θα διατεθούν στο bazaar του ιδρύματος τις ημέρες των εορτών.

Τα χαμόγελα των παιδιών, η διάθεση των εθελοντών και η όρεξη να δημιουργήσουν και να προσφέρουν έκαναν το κλίμα πιο γιορτινό. Οι εθελοντές ξεναγήθηκαν στους χώρους, γνώρισαν τα παιδιά, αλλά και το εξαιρετικό έργο που επιτελούν οι παιδαγωγοί του ιδρύματος. Όλοι μαζί ένωσαν τις δυνάμεις για ένα υπέροχο αποτέλεσμα. Η bwin στέκεται στο πλευρό των παιδιών του Χατζηπατέρειου Ιδρύματος με διαδοχικές στοχευμένες δράσεις τον τελευταίο χρόνο, έχοντας αναπτύξει μία σχέση εμπιστοσύνης και αγάπης.

Ένα πασχαλινό γλέντι στο Γηροκομείο Αθηνών

Χαμόγελα, μια ζεστή αγκαλιά και αχτίδα ελπίδας στις φετινές πασχαλινές γιορτές. Για τρίτη διαδοχική χρονιά η ομάδα εθελοντών της bwin επισκέφτηκε το «Γηροκομείο Αθηνών», προσφέροντας γιορτινές δώρα με πασχαλινά εδέσματα στους παππούδες και τις γιαγιάδες του Ιδρύματος, «αγκαλιάζοντάς» τους πριν τις ημέρες του Πάσχα. Οι εθελοντές ξεναγήθηκαν στα δωμάτια των διαμενόντων, συνομίλησαν μαζί τους και αντάλλαξαν ευχές. Δεν έμειναν όμως εκεί, αφού με την ομάδα «Χοροστάσι» στήθηκε ένα… γλέντι πασχαλινό.

Άλλωστε η μικρή γιορτή αποτελούσε «δέσμευση» της «οικογένειας» του διεθνούς στοιχηματικού brand, από την χριστουγεννιάτικη επίσκεψη, όταν και οι παππούδες και οι γιαγιάδες του Γηροκομείου, είχαν εκφράσει την επιθυμία τους. Χοροί και τραγούδια σκόρπισαν χαμόγελα και ενθουσιασμό, αφήνοντας έτσι μια γιορτινή νότα σε εθελοντές, προσωπικό και διαμένοντες. Ένα ακόμα λιθαράκι στις πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης που πραγματοποιεί η bwin, εμπνευσμένη από το όραμά για έμπρακτη υποστήριξη στους ανθρώπους και τις κοινωνίες.

Γεύμα αγάπης με τους διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή»

Η bwin εδώ και χρόνια, έχει «χτίσει» μια δυνατή σχέση με τους οκτώ διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή». Στέκεται στο πλευρό τους και προσπαθεί μέσα από διάφορες ενέργειες να κάνει την καθημερινότητά τους καλύτερη. Οι εθελοντές της bwin μαζί με τους οκτώ ωφελούμενους της Στέγης Φωτεινής γευμάτισαν το μεσημέρι μαζί, έμαθαν τα νέα τους, ενημερώθηκαν για τις δραστηριότητές τους, αλλά και τα νέα τους ενδιαφέροντα. Μία σχέση αγάπης που στηρίζεται σε δυνατά θεμέλια. Οι εθελοντές τους προσέφεραν τα πασχαλινά τους δώρα και ένα υπέροχο απόγευμα έκλεισε με πολλά χαμόγελα και ευχές. Άλλωστε, σε κάθε συνάντηση, οι διαμένοντας της Στέγης προσφέρουν μαθήματα ζωής.

Σε κάθε ευκαιρία, η bwin στηρίζει έμπρακτα όσους βρίσκονται σε ανάγκη και αποδεικνύει ότι ακολουθεί πιστά τις αξίες που τη διέπουν, για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Το κοινωνικό αποτύπωμα ενός brand είναι εκείνο που το κάνει πραγματικά μεγάλο και το διεθνές στοιχηματικό brand φροντίζει να αποτυπώνει την ουσία με δράσεις και ενέργειες.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.