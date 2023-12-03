ΗΠΑ: Δεν θα υπάρξει νίκη κατά της Χαμάς αν το Ισραήλ δεν προστατεύει τους αμάχους

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν κάλεσε το Σάββατο το Ισραήλ, το οποίο επανέλαβε τους βομβαρδισμούς του στη Λωρίδα της Γάζας, να προστατεύσει τους άμαχους Παλαιστίνιους, προϋπόθεση -- σύμφωνα με τον ίδιο -- για μια νίκη επί του πεδίου κατά της Χαμάς.

Ο πρώην στρατηγός, ο οποίος πολέμησε κυρίως στο Ιράκ και το Αφγανιστάν και ηγήθηκε της μάχης κατά της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, εξήγησε ότι κράτησε "ένα ή δύο πράγματα για τη μάχη μέσα σε πόλεις", κατά τη διάρκεια ομιλίας στο Φόρουμ για την Εθνική Άμυνα του Ινστιτούτου Ρίγκαν, στην Καλιφόρνια.

"Το μάθημα που πρέπει να πάρει κανείς δεν είναι ότι έχει σίγουρη τη νίκη σε έναν πόλεμο στον αστικό ιστό, αν προστατεύει τους αμάχους. Το μάθημα είναι ότι δεν μπορεί κανείς να κερδίσει έναν πόλεμο στην πόλη παρά μόνο αν προστατεύει τους αμάχους", τόνισε.

"Σε αυτό το είδος μάχης, το κέντρο βάρους είναι ο άμαχος πληθυσμός. Και αν τον σπρώξετε στην αγκαλιά του εχθρού, αντικαθιστάτε μια τακτική νίκη με μια στρατηγική ήττα", πρόσθεσε, πιστεύοντας ότι "όπως η Χαμάς, το Ισλαμικό Κράτος ήταν βαθιά ριζωμένο σε αστικές περιοχές".

Η ομιλία του επικεφαλής του Πενταγώνου έγινε την επομένη της επανέναρξης των μαχών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, όπου ο ισραηλινός στρατός επανέλαβε τους βομβαρδισμούς του στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την επταήμερη εκεχειρία.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για τη λήξη της εκεχειρίας, η οποία επέτρεψε την απελευθέρωση περίπου εκατό ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 240 Παλαιστινίων.

Ο πόλεμος ξέσπασε μετά τη χωρίς προηγούμενο επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, η οποία άφησε πίσω της 1.200 νεκρούς, κυρίως αμάχους, σύμφωνα με τις αρχές.

Εν είδει αντιποίνων, το Ισραήλ εξαπέλυσε καταστροφικούς βομβαρδισμούς κατά του παλαιστινιακού εδάφους, και στις 27 Οκτωβρίου άρχισε χερσαία επίθεση.

Τα ισραηλινά πλήγματα -- τα οποία σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς σκότωσαν περισσότερους από 15.000 ανθρώπους, ανάμεσά τους περισσότεροι από 6.150 ηλικίας κάτω των 18 ετών -- έχουν εντείνει την οργή κατά του Ισραήλ σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής και ένοπλες οργανώσεις έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις κατά του Ισραήλ και των αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή.

Οι αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράκ και τη Συρία κυρίως έγιναν στόχος μιας σειράς επιθέσεων κατά τις οποίες τραυματίστηκαν σχεδόν εξήντα Αμερικανοί.

Η Ουάσινγκτον απέδωσε την ευθύνη σε οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν και απάντησε με αεροπορικές επιδρομές.

"Δεν ανεχόμαστε καμία επίθεση εναντίον αμερικανικού προσωπικού", διαβεβαίωσε ο Λόιντ 'Οστιν. "Όσο συνεχίζουν, θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσουμε τα στρατεύματά μας και για να πληρώσουν το τίμημα αυτοί που επιτίθενται", προειδοποίησε

Πηγή: skai.gr

