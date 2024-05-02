Ρεπορτάζ, Δημήτρης Κολιομιχάλης

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η έξοδος των εκδρομέων για το Πάσχα.

Αυτή την ώρα, αυξημένη είναι η κίνηση στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών και συγκεκριμένα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου.

Μποτιλιάρισμα 2 χλμ παρατηρείται στην λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά.

Κίνηση επίσης υπάρχει και στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Μοσχάτου προς τη Νέα Χαλκηδόνα.

Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική οδό προς την Ελευσίνα, από το ύψος του Γέρακα προς τον κόμβο Κύμης αλλά και κατά μήκος του Ασπροπύργου.

Παράλληλα, αρκετή κίνηση παρατηρείται από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά με τα πλοία να αναχωρούν με μεγάλη πληρότητα, όπως επίσης και στα ΚΤΕΛ. Χθες, Πρωτομαγιά αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά 11 πλοία με 12.405 επιβάτες.

