«Ταχυδρομικός κώδικας: Παράδεισος» - Το άρθρο του Bloomberg για το Ελληνικό

Αφιερωμένο στην ανέγερση της «μεγαλύτερης έξυπνης πόλης στην Ευρώπη», που δεν είναι άλλη από το project του Ελληνικού, είναι εκτενές άρθρο του Bloomberg.

Μετά από μια δεκαετία καθυστερήσεων, οι σκελετοί των πολυκατοικιών έχουν αρχίσει και παίρνουν μορφή. «Υπήρχε δικαιολογημένη δυσπιστία» στις πρώτες ημέρες του έργου» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου, μιλώντας στο αμερικανικό πρακτορείο.

Σε έκταση 6.200 στρεμμάτων, 20 λεπτά με το αυτοκίνητο από το κέντρο της Αθήνας, το Ελληνικό θα μεταμορφώσει τόσο την Αθηναϊκή Ριβιέρα όσο και τη χώρα. Είναι το είδος του έργου που συνήθως βλέπουμε στην Κίνα ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και ένα σημάδι της αναγέννησης της Ελλάδας μετά την κρίση.

Οι αναλυτές προβλέπουν ότι θα προσθέσει 2,5 ποσοστιαίες μονάδες στο ΑΕΠ της Ελλάδας, θα δημιουργήσει έως και 80.000 νέες θέσεις εργασίας και θα αποφέρει φορολογικά έσοδα άνω των 10 δισ. ευρώ μετά την ολοκλήρωσή του το 2037.

Αναμένεται επίσης να προσελκύσει ένα επιπλέον εκατομμύριο τουρίστες ετησίως, οι οποίοι θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ ενός ξενοδοχείου Mandarin Oriental και ενός ολοκληρωμένου καζίνο-θέρετρου για τη διαμονή τους.

«Ταχυδρομικός κώδικας: Παράδεισος»

Για όσους θέλουν να μείνουν μόνιμα, 243 διαμερίσματα έχουν ήδη τεθεί προς πώληση και 140 έχουν δεσμευτεί. Η Lamda ανακοίνωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις ακινήτων ανήλθαν σε 641 εκατομμύρια ευρώ από τον περασμένο Μάρτιο. Η πλειονότητα των αγοραστών ήταν Έλληνες και η πόλη αναμένεται να στεγάσει έως και 20.000 άτομα σε περίπου 10.000 κατοικίες μέσα στα επόμενα 13 χρόνια.

Με βάση την πολεοδομική ιδέα της πόλης των 15 λεπτών, οι κάτοικοι του Ελληνικού θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε σχολεία, πάρκα, γραφεία, καταστήματα, ακόμη και στην παραλία σε λιγότερο από ένα τέταρτο της ώρας. Σε όλο το συγκρότημα θα υπάρχει λογισμικό για την εποπτεία των υπηρεσιών αποβλήτων, ύδρευσης και ενέργειας.

«Είναι μια έξυπνη πόλη από άκρη σε άκρη», δήλωσε ο Αθανασίου, προσθέτοντας: «Μας αρέσει να την αποκαλούμε 'Ταχυδρομικός Κώδικας Παράδεισος'».

Η διαδικασία για την έναρξη λειτουργίας του Ελληνικού δεν ήταν ομαλή, σημειώνει το Bloomberg.

Όταν η Lamda αγόρασε την έκταση το 2014, μεγάλο μέρος της ήταν γεμάτο με τα ερείπια του πρώην αεροδρομίου -συμπεριλαμβανομένων εγκαταλελειμμένων αεροσκαφών- ενώ σε άλλα τμήματα φιλοξενούνταν πρόσφυγες και μετανάστες χωρίς χαρτιά.

Το παραλιακό μέτωπο ήταν διάσπαρτο με εγκαταστάσεις νυχτερινής διασκέδασης και ξεχασμένες από καιρό αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι καθυστερήσεις στη διαδικασία αδειοδότησης δυσκόλεψαν τα πράγματα ακόμη περισσότερο, και το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν ουσιαστικά χρεοκοπημένη όταν προτάθηκε το έργο έκανε ακόμη πιο απίθανο να ξεκινήσει ποτέ, γράφει το Bloomberg.

«Είχαμε έναν κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα που βρισκόταν στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων δέκα ετών, λόγω της κρίσης» λέει ο κ. Αθανασίου.

«Ο κόσμος είχε εγκαταλείψει τη χώρα και οι κατασκευαστικές εταιρείες δεν ήταν τόσο ισχυρές όσο παλιά. Το αυξημένο κόστος των κατασκευών λόγω της ενεργειακής κρίσης μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία χειροτέρεψε την κατάσταση».

Ενώ αυτές οι προκλήσεις αντιμετωπίζονται, η Lamda εξακολουθούσε -και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει- την έλλειψη εργατικού δυναμικού. Περίπου 7.000 εργαζόμενοι θα χρειαστούν όταν η ξεκινήσει το επόμενο έτος γύρω η κατασκευή του εμπορικού κέντρου του Ελληνικού. Η Lamda διαθέτει περίπου 2.000 εργαζόμενους αυτή τη στιγμή και βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με εργολάβους για την εισαγωγή οικοδόμων από άλλες χώρες.

Παρόλα αυτά, ο κ. Αθανασίου περιέγραψε τη μεγαλύτερη πρόκληση της εταιρείας ως την «έλλειψη αξιοπιστίας». Πριν από την έναρξη της κατασκευής, είπε ο διευθύνων σύμβουλος, «είχατε μια χρεοκοπημένη χώρα, ένα τεράστιο έργο ακόμη και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, πόσο μάλλον για την Ελλάδα, και μια εταιρεία που δεν είχε αναλάβει ποτέ στο παρελθόν ένα τέτοιο έργο».

Αυτά τα εμπόδια, ωστόσο, σταδιακά ξεθώριασαν καθώς η νέα πόλη έγινε πραγματικότητα.

Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, επτά νέα κτίρια θα είναι ορατά από την ακτή, παράλληλα με τον ουρανοξύστη που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μέχρι το τέλος του 2024, ο ουρανοξύστης θα έχει φτάσει τα 100 μέτρα και ο αριθμός των παραθαλάσσιων κατοικιών που βρίσκονται σε εξέλιξη θα έχει φτάσει τις 15.

Μέχρι το τέλος του 2025, ένα αθλητικό κέντρο με γήπεδα ποδοσφαίρου, γήπεδα τένις και πισίνες θα ανοίξει για το κοινό.

«Μέχρι τα Χριστούγεννα του 2026» θέλουμε οι κάτοικοι να ζουν στα σπίτια τους» δήλωσε ο κ. Αθανασίου.

Πηγή: skai.gr

