Με επεισοδιακό τρόπο άρχισε το πρωί στο Λονδίνο η πολυαναμενόμενη κατάθεση του πρώην πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον για το χειρισμό της πανδημίας του κορωνοϊού στην ανεξάρτητη επιτροπή υπό τη βαρόνη Χάλετ.

Την ώρα που απολογούνταν για «τον πόνο και την απώλεια» των συγγενών θυμάτων της COVID-19, τέσσερα μέλη του ακροατηρίου άρχισαν να καταφέρονται εναντίον του με αποτέλεσμα να οδηγηθούν εκτός αίθουσας.

Ένας εξ αυτών σήκωσε μία αφίσα που ανέγραφε «Οι νεκροί δεν μπορούν να ακούσουν τις συγγνώμες σου».

Ο κ. Τζόνσον επικαλέστηκε τεχνικό πρόβλημα για την αδυναμία υποβολής στην επιτροπή περίπου 5.000 μηνυμάτων που είχε ανταλλάξει την περίοδο της πανδημίας με αξιωματούχους μέσω της εφαρμογής WhatsApp.

Στη συνέχεια ρωτήθηκε για την παραδοχή στο έγγραφο υπόμνημα που κατέθεσε στην έρευνα περί «αναμφισβήτητης» διάπραξης λαθών στο χειρισμό της πανδημίας. Όταν ρωτήθηκε από τον δικηγόρο της επιτροπής Χιούγκο Κιθ ποια ήταν τα λάθη αυτά, ο πρώην πρωθυπουργός απάντησε πως αναφέρεται σε γενικά επικοινωνιακά λάθη της Ντάουνινγκ Στριτ ως προς την κατεύθυνση των μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού.

Ο κ. Τζόνσον είπε ότι η ευθύνη για όλα τα λάθη που μπορεί να έγιναν ανήκει εν τέλει στον πρωθυπουργό και ότι ο ίδιος αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη για αυτά.

Σε ερώτηση αν εκ των υστέρων θεωρεί πως η κυβέρνησή του θα μπορούσε να είχε αντιδράσει καλύτερα, είπε ότι «εκ των υστέρων ίσως είναι εύκολο να δει κανείς πως κάποια πράγματα θα μπορούσαν να είχαν γίνει διαφορετικά». Είπε ωστόσο ότι δεν μπορεί να απαντήσει και δεν είναι σίγουρος αν οι κυβερνητικές αποφάσεις οδήγησαν σε μεγαλύτερο αριθμό θανάτων.

Επέμεινε δε ότι στατιστικά το Ηνωμένο Βασίλειο δεν κατέγραψε σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό πλεοναζόντων θανάτων από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Παραδέχθηκε επίσης ότι η απόφαση για το πρώτο lockdown τον Μάρτιο του 2020 δεν ήταν εύκολη και ότι υπήρχαν ισχυρά επιχειρήματα εναντίον μιας τέτοιας απόφασης.

Ερωτηθείς για την κριτική που του έχουν ασκήσει με τις δικές τους καταθέσεις άλλοι πρωταγωνιστές της πανδημίας, όπως ο επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος σερ Πάτρικ Βάλανς περί «αναποφασιστικότητας», ο κ. Τζόνσον είπε ότι δε θεωρεί την αμφισβήτηση των ικανοτήτων του κάτι αξιοσημείωτο, καθώς επρόκειτο για μία ιδιαίτερη περίοδο με συνεχείς συζητήσεις.

Η κατάθεση του Βρετανού πρώην πρωθυπουργού συνεχίζεται μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης και θα ολοκληρωθεί αργά το απόγευμα της Πέμπτης.

Η ανεξάρτητη επιτροπή υπό τη βαρόνη Χάλετ θα λαμβάνει καταθέσεις μέχρι το 2026, με σκοπό όχι τον καταλογισμό ευθυνών αλλά την εξαγωγή διδαγμάτων από το χειρισμό της πανδημίας.

