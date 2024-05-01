Λογαριασμός
Επέμβαση της αστυνομίας και στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια - Σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα σε φιλοπαλαιστίνιους υποστηρικτές και αντιδιαδηλωτές (Βίντεο)

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν συγκρούσεις με διαδηλωτές, κροτίδες που εκρήγνυνται κοντά σε ομάδες διαδηλωτών ενώ άλλα πλάνα δείχνουν άτομα να γκρεμίζουν μεταλλικά οδοφράγματα γύρω από τον καταυλισμό

UCLA protests

Βίαιες διαστάσεις λαμβάνουν οι φοιτητικές διαμαρτυρίες υπέρ των Παλαιστινίων στις ΗΠΑ με τις συγκρούσεις να κλιμακώνονται σε πανεπιστημιουπόλεις σε όλη τη χώρα.

Σε ένα τελευταίο περιστατικό, συγκρούσεις ξέσπασαν την Τετάρτη στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες (UCLA) μεταξύ φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών και μιας ομάδας αντιδιαδηλωτών, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η φοιτητική εφημερίδα του UCLA Daily Bruin ανέφερε ότι διαδηλωτές υπέρ του Ισραήλ προσπάθησαν να διαλύσουν έναν καταυλισμό φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών στην πανεπιστημιούπολη.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν συγκρούσεις με διαδηλωτές, κροτίδες που εκρήγνυνται κοντά σε ομάδες διαδηλωτών ενώ άλλα πλάνα δείχνουν άτομα να γκρεμίζουν μεταλλικά οδοφράγματα γύρω από τον καταυλισμό.

Ειδικότερα, το UCLA κήρυξε για πρώτη φορά παράνομο τον φιλοπαλαιστινιακό καταυλισμό , το βράδυ της Τρίτης, με τις πανεπιστημιακές αρχές να καλούν την αστυνομία έπειτα από το ξέσπασμα των συγκρούσεων. Το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες είπε ότι ανταποκρίνεται σε κλήση λόγω «πολλαπλών πράξεων βίας εντός του μεγάλου καταυλισμού».

«Απόψε σημειώθηκαν φρικιαστικές πράξεις βίας στον καταυλισμό και καλέσαμε αμέσως τις αρχές επιβολής του νόμου για βοήθεια», δήλωσε η Mary Osako, αντιπρόεδρος του πανεπιστημίου.

«Η πυροσβεστική και ιατρικό προσωπικό βρίσκονται στο σημείο», πρόσθεσε. «Είμαστε άρρωστοι από αυτή την παράλογη βία και πρέπει να τελειώσει».

Αργά την Τρίτη, η αστυνομία της Νέας Υόρκης συνέλαβε δεκάδες φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές που είχαν καταλάβει ακαδημαϊκό κτίριο στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Κολούμπια στη Νέα Υόρκη.

Σε άλλο περιστατικό, οι αστυνομικοί συνέλαβαν δεκάδες φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές στο City College της Νέας Υόρκης στο Χάρλεμ αργά το βράδυ της Τρίτης.

Περισσότερες από 100 συλλήψεις από το NYPD στο Κολούμπια 

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης, το γνωστό NYPD, έκανε έφοδο χθες το βράδι στο κτίριο Χάμιλτον του πανεπιστημίου Κολούμπια, το οποίο είχαν καταλάβει φιλοπαλαιστίνιοι φοιτητές μετά το τελεσίγραφο της διοίκησης να διαλυθούν.

Το NYPD προχώρησε στη σύλληψη πάνω από 100 διαδηλωτών, οι οποίοι φορώντας χειροπέδες φώναζαν «ντροπή σας!» στους αστυνομικούς που τους μετέφεραν στις κλούβες.

Η αστυνομία έκανε χρήση φωτοβολίδων κρότου-λάμψης.

Η αστυνομία αναφέρει επίσης ότι έχει διώξει όλους τους διαδηλωτές από την πανεπιστημιούπολη, μαζί και εκείνους που είχαν στήσει έναν καταυλισμό για σχεδόν δύο εβδομάδες στο campus.

Αξιωματικοί του NYPD μπήκαν στο κατειλημμένο Hamilton Hall από παράθυρο του δεύτερου ορόφου, χρησιμοποιώντας σκάλες.

Η διοίκηση του Κολούμπια ενέκρινε την εισβολή, αφού οι διαδηλωτές αψήφησαν την προθεσμία που είχε δοθεί για να διαλυθούν.

Η εισβολή έγινε λίγες ώρες αφότου ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς δήλωσε ότι η κινητοποίηση στο Κολούμπια, ένα από τα πανεπιστήμια της Ivy League, «πρέπει να τελειώσει τώρα».

Σύμφωνα με τον ίδιο στις κινητοποιήσεις είχαν διεισδύσει «επαγγελματίες εξωτερικοί ταραχοποιοί».

«Αφού μάθαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι το Hamilton Hall είχε καταληφθεί, βανδαλιστεί και αποκλειστεί, δεν είχαμε άλλη επιλογή» ​​δήλωσε εκπρόσωπος του πανεπιστημίου σε δήλωση.

Τα πανεπιστήμια των ΗΠΑ έχουν κατακλυστεί από διαδηλώσεις καθώς οι φοιτητές απαιτούν μποϊκοτάζ σε εταιρείες και άτομα που έχουν δεσμούς με το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είπε ότι οι διαδηλώσεις θα πρέπει να είναι ειρηνικές, αλλά «η βίαιη κατάληψη κτιρίων δεν είναι ειρηνική, είναι λάθος».

TAGS: ΗΠΑ πανεπιστήμια διαδηλώσεις
