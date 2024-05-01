Βίαιες διαστάσεις λαμβάνουν οι φοιτητικές διαμαρτυρίες υπέρ των Παλαιστινίων στις ΗΠΑ με τις συγκρούσεις να κλιμακώνονται σε πανεπιστημιουπόλεις σε όλη τη χώρα.

Σε ένα τελευταίο περιστατικό, συγκρούσεις ξέσπασαν την Τετάρτη στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες (UCLA) μεταξύ φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών και μιας ομάδας αντιδιαδηλωτών, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Groups on both Sides have Reconstituted with Full-Scale Clashes beginning once against between Pro-Israeli and Pro-Hamas Supporters at UCLA; LAPD and CHP Riot Officers are standing roughly 40ft behind the Clashes, but have reportedly stated that can not Intervene until the… pic.twitter.com/UhdsfX5JhI — OSINTdefender (@sentdefender) May 1, 2024

Η φοιτητική εφημερίδα του UCLA Daily Bruin ανέφερε ότι διαδηλωτές υπέρ του Ισραήλ προσπάθησαν να διαλύσουν έναν καταυλισμό φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών στην πανεπιστημιούπολη.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν συγκρούσεις με διαδηλωτές, κροτίδες που εκρήγνυνται κοντά σε ομάδες διαδηλωτών ενώ άλλα πλάνα δείχνουν άτομα να γκρεμίζουν μεταλλικά οδοφράγματα γύρω από τον καταυλισμό.

Pro-Israel counterprotestors started tearing down @UCLA encampment barriers and screamed "Second nakba!" referring to the mass displacement & dispossession of Palestinians during the 1948 Arab-Israeli war. Per @latimes @safinazzal on the scene with another video: pic.twitter.com/zSplnd1bYO — Teresa Watanabe (@TeresaWatanabe) May 1, 2024

Ειδικότερα, το UCLA κήρυξε για πρώτη φορά παράνομο τον φιλοπαλαιστινιακό καταυλισμό , το βράδυ της Τρίτης, με τις πανεπιστημιακές αρχές να καλούν την αστυνομία έπειτα από το ξέσπασμα των συγκρούσεων. Το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες είπε ότι ανταποκρίνεται σε κλήση λόγω «πολλαπλών πράξεων βίας εντός του μεγάλου καταυλισμού».

«Απόψε σημειώθηκαν φρικιαστικές πράξεις βίας στον καταυλισμό και καλέσαμε αμέσως τις αρχές επιβολής του νόμου για βοήθεια», δήλωσε η Mary Osako, αντιπρόεδρος του πανεπιστημίου.

NOW at UCLA: Pro-Israel protesters just tore down the metal barricades and began ripping flags off the encampment. They trying to break in the encampment to fight people. pic.twitter.com/C5uVAEZuoh — Joey Scott (@joeyneverjoe) May 1, 2024

«Η πυροσβεστική και ιατρικό προσωπικό βρίσκονται στο σημείο», πρόσθεσε. «Είμαστε άρρωστοι από αυτή την παράλογη βία και πρέπει να τελειώσει».

Αργά την Τρίτη, η αστυνομία της Νέας Υόρκης συνέλαβε δεκάδες φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές που είχαν καταλάβει ακαδημαϊκό κτίριο στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Κολούμπια στη Νέα Υόρκη.

So far, the most violent things I’ve seen at campus protests are police and counter-protestors, like these ones shooting fireworks at a quiet encampment at UCLA.

pic.twitter.com/A3MWZz0iFg — Assal Rad (@AssalRad) May 1, 2024

Σε άλλο περιστατικό, οι αστυνομικοί συνέλαβαν δεκάδες φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές στο City College της Νέας Υόρκης στο Χάρλεμ αργά το βράδυ της Τρίτης.

Περισσότερες από 100 συλλήψεις από το NYPD στο Κολούμπια

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης, το γνωστό NYPD, έκανε έφοδο χθες το βράδι στο κτίριο Χάμιλτον του πανεπιστημίου Κολούμπια, το οποίο είχαν καταλάβει φιλοπαλαιστίνιοι φοιτητές μετά το τελεσίγραφο της διοίκησης να διαλυθούν.

Το NYPD προχώρησε στη σύλληψη πάνω από 100 διαδηλωτών, οι οποίοι φορώντας χειροπέδες φώναζαν «ντροπή σας!» στους αστυνομικούς που τους μετέφεραν στις κλούβες.

NYPD officers took dozens of protesters on Columbia University's campus into custody Tuesday night. CBS New York had team coverage from @AliBaumanTV, @alecia__reid, @naveencbs2ny and @DBrennanTV. https://t.co/bPdAEsCV0a — CBS New York (@CBSNewYork) May 1, 2024

Η αστυνομία έκανε χρήση φωτοβολίδων κρότου-λάμψης.

Η αστυνομία αναφέρει επίσης ότι έχει διώξει όλους τους διαδηλωτές από την πανεπιστημιούπολη, μαζί και εκείνους που είχαν στήσει έναν καταυλισμό για σχεδόν δύο εβδομάδες στο campus.

BREAKING: POLICE AT COLUMBIA UNIVERSITY BARRICADING OBSERVERS, MEDICS, JOURNALISTS, STUDENTS INTO JOHN JAY AFTER PUSHING THEM ALL THE WAY BACK pic.twitter.com/w3p6NLpNa3 — Columbia Students for Justice in Palestine (@ColumbiaSJP) May 1, 2024

Αξιωματικοί του NYPD μπήκαν στο κατειλημμένο Hamilton Hall από παράθυρο του δεύτερου ορόφου, χρησιμοποιώντας σκάλες.

Absolutely insane footage of the NYPD entering Columbia University. It’s endless. pic.twitter.com/6zc3Pji0Lz — Read Let This Radicalize You (@JoshuaPHilll) May 1, 2024

Η διοίκηση του Κολούμπια ενέκρινε την εισβολή, αφού οι διαδηλωτές αψήφησαν την προθεσμία που είχε δοθεί για να διαλυθούν.

Η εισβολή έγινε λίγες ώρες αφότου ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς δήλωσε ότι η κινητοποίηση στο Κολούμπια, ένα από τα πανεπιστήμια της Ivy League, «πρέπει να τελειώσει τώρα».

SWAT AND SRG HAVE INVADED COLUMBIA’S CAMPUS AND ARE ENTERING HIND’S HALL. THEY HAVE FORCED OUT ALL PRESS TO PREVENT RECORDINGS OF THEIR BRUTALITY. pic.twitter.com/LJJ5nKrUWe — National Students for Justice in Palestine (@NationalSJP) May 1, 2024

Σύμφωνα με τον ίδιο στις κινητοποιήσεις είχαν διεισδύσει «επαγγελματίες εξωτερικοί ταραχοποιοί».

«Αφού μάθαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι το Hamilton Hall είχε καταληφθεί, βανδαλιστεί και αποκλειστεί, δεν είχαμε άλλη επιλογή» ​​δήλωσε εκπρόσωπος του πανεπιστημίου σε δήλωση.

April 30 statement from Ben Chang, University spokesperson. For the complete statement and further information, please visit the link: https://t.co/2a4cc4vLeg pic.twitter.com/rr0890AC1n — Columbia University (@Columbia) April 30, 2024

Τα πανεπιστήμια των ΗΠΑ έχουν κατακλυστεί από διαδηλώσεις καθώς οι φοιτητές απαιτούν μποϊκοτάζ σε εταιρείες και άτομα που έχουν δεσμούς με το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είπε ότι οι διαδηλώσεις θα πρέπει να είναι ειρηνικές, αλλά «η βίαιη κατάληψη κτιρίων δεν είναι ειρηνική, είναι λάθος».

