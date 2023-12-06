Η Μία Λάιμπεργκ εμφανίσθηκε έπειτα από σχεδόν δύο μήνες ομηρείας στη Γάζα έχοντας στην αγκαλιά της την Μπέλα, το Σιχ Τσου της, σε μία από τις πιο εκπληκτικές στιγμές της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς που διάρκεσε μία εβδομάδα και έλαβε τέλος την περασμένη Παρασκευή.

«Όταν ήμασταν εκεί, έπρεπε να την ταΐζουμε με τα αποφάγια μας - ναι, σας μιλάω για την Μπέλα», είπε η 17χρονη Μία κοιτάζοντας το μικρό λευκό σκυλί στην αγκαλιά της. «Και έπρεπε να εξασφαλίζουμε ότι δεν θα είναι ανεξέλεγκτη εκεί όπου ήμασταν. Έπρεπε να την κρατάμε ώστε να μην πηγαίνει να εξερευνά και ενοχλήσει κάποιον εκεί».

Η Μία και η μητέρα της, η Γκαμπριέλα, επισκέπονταν συγγενείς στο Κιμπούτς Νιρ Ιτζχάκ όταν συνελήφθησαν όμηροι από τη Χαμάς στη διάρκεια της φονικής επίθεσής της 7ης Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ, που πυροδότησε τον πόλεμο με την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση στη Γάζα.

Η μητέρα, η κόρη, η θεία και ο σκύλος απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο ανταλλαγής με παλαιστίνιους φυλακισμένους, όμως ο θείος της και ο σύντροφος της θείας της παραμένουν όμηροι.

«Ήταν δύσκολο. Την κρατούσα (την Μπέλα) σε όλη τη διαδρομή μέχρι εκεί. Ήταν τέσσερα επιπλέον κιλά. Και στάθηκα αρκετά τυχερή ώστε να καταφέρω να την κρατήσω σε όλη τη διάρκεια αυτής της κατάστασης και να την φέρω πίσω», είπε η Μία από το σπίτι της στην Ιερουσαλήμ, στην πρώτη συνέντευξή της στα μέσα ενημέρωσης.

Περιγραφές της ομηρείας τους από τη Χαμάς έχουν αρχίσει να δημοσιοποιούνται μετά την επιστροφή μερικών από τους ισραηλινούς ομήρους. Μερικοί έχουν περιγράψει «ασφυκτικούς» χώρους, απουσία πρόσβασης σε φάρμακα και λίγη τροφή. Παιδιά αφηγήθηκαν ότι τα διέταζαν να μην μιλάνε καθόλου.

«Ευτυχώς για μένα, η Μπέλα δεν μοιάζει με τα άλλα μικρά σκυλιά που γνωρίζω, είναι μάλλον ήσυχη, εκτός όταν παίζει ή τρελαίνεται», είπε. «Αν την είχαν θεωρήσει ενόχληση, ειλικρινά πιστεύω πως δεν θα με είχαν αφήσει να την κρατήσω».

«Ήταν τεράστια βοήθεια για μένα»

Πολλά ζώα συντροφιάς σκοτώθηκαν ή αγνοούνται μετά την επίθεση της Χαμάς.

Ο πατέρας της Μία, ο Μοσέ, είπε ότι έψαχναν για την Μπέλα τις εβδομάδες που κρατούνταν όμηρη η οικογένειά του. Την ημέρα της απελευθέρωσής τους, εξεπλάγη όταν έμαθε ότι η κόρη του εμφανίσθηκε κρατώντας το σκυλί.

Ο ίδιος περιέγραψε με περισσότερες λεπτομέρειες αυτά που πέρασε η κόρη του για να κρατήσει την Μπέλα. «Ανησυχούσε πως κάτι θα συνέβαινε στο σκυλί, αν το άφηνε πίσω», είπε.

Η Μία έκρυψε την Μπέλα κάτω στις πυζάμες της όταν τον φόρτωσαν σ' ένα όχημα που αναχώρησε από το κιμπούτς.

«Μετά τους πήγαν στις σήραγγες ... είχε το σκυλί μαζί της όλη την ώρα», είπε. «Όταν βγήκαν από τη σήραγγα, χρειάστηκε να ανέβουν μια σκάλα, τότε ήταν που οι άνθρωποι της Χαμάς παρατήρησαν πως αυτό δεν ήταν μια κούκλα, ήταν ένα ζωντανό σκυλί».

«Μίλησαν μεταξύ τους και αποφασίσθηκε να την αφήσουν να κρατήσει το σκυλί αντί να το αφήσει πίσω».

Οι όμηροι φρόντιζαν να καθαρίζουν τις ακαθαρσίες του σκυλιού για να μην υπάρχουν κακές οσμές.

«Ήταν πολύ αποφασισμένη να φέρει πίσω το σκυλί και μια από τις εκφράσεις που χρησιμοποιεί τώρα για την Μπέλα είναι 'σε αγαπάω μέχρι τη Γάζα και πίσω'».

Η Μία περιέγραψε πώς η ομηρεία της ήταν μια δύσκολη εμπειρία, «στην οποία, έπειτα από λίγο, κάπως σαν να βυθίζεσαι σ' αυτή». Όμως το γεγονός ότι είχε την Μπέλα βοήθησε. «Ήταν τεράστια βοήθεια για μένα. Με κρατούσε απασχολημένη. Ήταν ηθική υποστήριξη».

Η ίδια πρόσθεσε πως θα δώσουν μάχη για την ελευθερία των άλλων ομήρων, στους οποίους περιλαμβάνονται ο θείος της και ο σύντροφος της θείας της.

«Μας λείπουν κάθε μέρα, νιώθουμε πως είναι λάθος το ότι είμαστε εδώ χωρίς αυτούς», είπε. «Όσο κι αν χαίρομαι που επέστρεψα, δεν έχουμε ακόμα τελειώσει».

