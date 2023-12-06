FT: Ο Σαμίρ Σαχ, εκτελεστικός παραγωγός σε τηλεοπτικό δίκτυο, θα διοριστεί πρόεδρος του BBC

Το στέλεχος της βρετανικής τηλεόρασης Σαμίρ Σαχ θα επιλεγεί από την κυβέρνηση για την θέση του προέδρου του BBC, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times.

Ο Σαχ, ο οποίος είναι 71 ετών, είναι επικεφαλής εκτελεστικός παραγωγός στην εταιρεία παραγωγής Juniper TV και στο παρελθόν εργάστηκε στο BBC και στο London Weekend Television, μια εταιρεία franchise στο εμπορικό δίκτυο ITV.

Το BBC χρηματοδοτείται από ένα τέλος για άδεια προβολής από τα νοικοκυριά που διαθέτουν τηλεόραση και είναι πολιτικά ανεξάρτητο, αλλά ο πρόεδρός του διορίζεται από την κυβέρνηση.

Ο προηγούμενος πρόεδρος του BBC, ο Ρίτσαρντ Σαρπ, παραιτήθηκε τον Απρίλιο ύστερα από ανεξάρτητη έρευνα, σύμφωνα με το πόρισμα της οποίας είχε παραβιάσει τους κανόνες για διορισμούς σε δημόσια αξιώματα σε σχέση με ένα δάνειο ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίου προς τον τότε πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον.

Μετά την παραίτησή του, χρέη προέδρου εκτελούσε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του δικτύου, η 'Ελαν Κλος Στίβενς.

Η κυβέρνηση αρνήθηκε να σχολιάσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.