Ο όμιλος Campari εξαγόρασε το κονιάκ Courvoisier για 1 δισ. ευρώ

Ο ιταλικός όμιλος οινοπνευματωδών Campari οριστικοποίησε την εξαγορά της διάσημης γαλλικής μάρκας κονιάκ Courvoisier έναντι 1,08 δισ. ευρώ, υπογράφοντας έτσι την πιο σημαντική συναλλαγή στην ιστορία του.

Ένα επιπλέον ποσό 112 εκατ. ευρώ θα είναι πληρωτέο το 2029 ανάλογα με την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για τη χρήση του 2028, ανέφερε επίσης ο όμιλος Campari σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Ο Campari επιβεβαίωσε έτσι τους όρους μιας συμφωνίας που συνήφθη τον Φεβρουάριο με τον αμερικανικό όμιλο οινοπνευματωδών Beam Suntory για να αποκτήσει το 100% του κεφαλαίου της Beam Holding France, η οποία ήταν ιδιοκτήτρια της premium μάρκας κονιάκ Courvoisier.

Ο ιταλικός όμιλος είναι ήδη καλά τοποθετημένος στη γαλλική αγορά, αφού εξαγόρασε το 2016 το λικέρ Grand Marnier, έπειτα από μια δημόσια πρόταση εξαγοράς που αξιολογούσε την επιχείρηση στα 684 εκατ. ευρώ.

Ο Campari είχε εξάλλου εξαγοράσει το 2017 το κονιάκ Bisquit Dubouché, το 2019 το ρούμι Trois Rivières και το ρούμι La Mauny, καθώς και τη σαμπάνια Lallier το 2020 και τη μάρκα αρωματικών λικέρ Picon το 2022.

Ο Οίκος Courvoisier, ο οποίος ιδρύθηκε το 1828 από τον Φελίξ Κουρβουαζιέ στο Ζαρνάκ της περιφέρειας Σαράντ, έβαλε τη σφραγίδα του στην ιστορία ως επίσημος προμηθευτής του αυτοκράτορα Ναπολέοντα Γ'.

Το αγαπημένο ποτό της Μπελ Επόκ

Το Couvoisier «προμηθεύονταν οι βασιλικές αυλές της Ευρώπης και ήταν το αγαπημένο ποτό της Μπελ Επόκ, καθώς είχε επιλεγεί για να γιορταστούν τα εγκαίνια του πύργου του Άιφελ και του Μουλέν-Ρουζ», είχε σχολιάσει το Δεκέμβριο ο όμιλος Campari, όταν ανακοίνωσε πως αρχίζει αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Beam Suntory.

Η συναλλαγή αυτή αναμένεται ότι θα συμβάλει στην αύξηση των δυνατοτήτων παραγωγής και εμφιάλωσης του ομίλου Campari στη Γαλλία και θα του επιτρέψει να ενισχύσει την παρουσία του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εταιρεία Campari ιδρύθηκε το 1860 και από το 1995 άρχισε τις εξαγορές, μετατρεπόμενη σε μια πολυεθνική με παρουσία σε περισσότερες από 190 αγορές, με ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει πλέον περισσότερες από πενήντα μάρκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

