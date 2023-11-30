Οι ΗΠΑ ζητούν από το Ισραήλ να περιορίσει τη ζώνη των μαχών, και να ξεκαθαρίσει πού μπορούν να αναζητήσουν καταφύγιο οι Παλαιστίνιοι άμαχοι στη διάρκεια οποιασδήποτε ισραηλινής επιχείρησης στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσαν χθες, Τετάρτη, Αμερικανοί αξιωματούχοι, με στόχο να αποφευχθούν οι μαζικές απώλειες αμάχων όπως συνέβη κατά την ισραηλινή επιχείρηση στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, περιλαμβανομένου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του Πενταγώνου, ζητούν από το Ισραήλ να υιοθετήσει μια πιο «προσεκτική προσέγγιση», στην περίπτωση που επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Τα δύο τρίτα των 2,4 εκατ. κατοίκων του παλαιστινιακού θύλακα έχουν αναζητήσει καταφύγιο στο νότιο τμήμα του προκειμένου να αποφύγουν τις συγκρούσεις στον βορρά.

Η επιχείρηση του Ισραήλ στον βορρά προκάλεσε έντονες διεθνείς αντιδράσεις και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει δεχθεί επικρίσεις από το εσωτερικό της χώρας για την αμέριστη υποστήριξή του προς το Ισραήλ.



Η Ουάσινγκτον κατανοεί την επιθυμία του Ισραήλ να εξαλείψει τους μαχητές της Χαμάς στο νότιο τμήμα της Γάζας, αλλά πιστεύει ότι χρειάζεται να επιδείξει περισσότερη προσοχή σε αυτή την ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη περιοχή, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Πολλοί από τους εγκεφάλους της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, όταν σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι στο Ισραήλ, βρίσκονται στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, εξήγησε ένας αξιωματούχος.

«Αλλά με δεδομένο ότι χιλιάδες άμαχοι έχουν καταφύγει νότια, έπειτα από αίτημα του Ισραήλ, πιστεύουμε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να προχωρήσει αφού ο επιχειρησιακός σχεδιασμός έχει λάβει υπόψη του την παρουσία πολλών περισσότερων αθώων», πρόσθεσε.

Ο σχεδιασμός θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα διδάγματα από τις επιχειρήσεις στον βορρά, ώστε να ενισχυθεί η προστασία των αθώων αμάχων, «περιλαμβανομένων πραγμάτων όπως ο περιορισμός της ζώνης συγκρούσεων και ο καθορισμός των περιοχών στις οποίες οι άμαχοι μπορούν να αναζητήσουν καταφύγιο», τόνισε ο ίδιος.

Ο δεύτερος αξιωματούχος δήλωσε ότι, όταν το Ισραήλ σχεδίαζε την επιχείρησή του στη βόρεια Γάζα, Αμερικανοί αξιωματούχοι του συνέστησαν να χρησιμοποιήσει μικρότερη δύναμη από τη σχεδιαζόμενη και να είναι προσεκτικό σε ό,τι αφορά τις τακτικές, τις κινήσεις, το μέγεθος των μονάδων και τους κανόνες εμπλοκής.

«Εξακολουθούν να βρίσκονται στη διαδικασία σχεδιασμού για τον νότο. Τους καλούμε να τα λάβουν αυτά υπόψη τους», σημείωσε ο ίδιος.

Και οι δύο αξιωματούχοι επεσήμαναν ότι οι ΗΠΑ θα ήθελαν οι Ισραηλινοί να διασφαλίσουν ότι γνωρίζουν πού βρίσκονται οι άμαχοι, να επικεντρωθούν σε υψηλής αξίας στόχους και να διασφαλίσουν ότι στοχοθετούν συγκεκριμένες περιοχές.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και το Ισραήλ ανακοίνωσαν τελικά το πρωί, τη συμφωνία παράτασης της ανακωχής στη Λωρίδα της Γάζας, για έβδομη ημέρα, έως την Παρασκευή. Η παράταση της ανακωχής ανακοινώθηκε έξι λεπτά πριν την εκπνοή της. Το Κατάρ επιβεβαίωσε την παράταση της ανακωχής. Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε πως παρέλαβε νέο «κατάλογο» με τα ονόματα γυναικών και παιδιών που κρατούνται όμηροι

Πηγή: skai.gr

