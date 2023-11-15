Νέο βίντεο από τις πρώτες στιγμές της εισβολής και της σφαγής που ακολούθησε από τη Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου, παρουσιάζει το CNN.

Το βιντέο προέρχεται από bodycam ενόπλου της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας.

Στα πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα φαίνεται η πορεία μέσα από τα τούνελ και οι ανταλλαγές πυρών με τους Ισραηλινούς στρατιώτες.

Μία έκρηξη που σημειώθηκε ήταν το σήμα για την εκκίνηση της αιματηρής αποστολής.

Καθώς τρέχουν προς τα σύνορα, οι άνδρες της Χαμάς φωνάζουν «Allahu Akbar».

Δείτε το βίντεο (ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ):

Exclusive: Video from Hamas militant shows early moments of the October 7 attack on Israel https://t.co/rysOfTBoS8 pic.twitter.com/i0Zwa31hcF — CNN (@CNN) November 15, 2023

Μετά από τρία λεπτά οδήγησης, περνούν τον πρώτο συνοριακό φράχτη που χωρίζει τη Γάζα από το Ισραήλ.

Το IDF είπε ότι έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο για να δείξει την πραγματικότητα του τι συνέβη στις 7 Οκτωβρίου, μια μέρα που οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι συγκρίνουν με την 11η Σεπτεμβρίου των ΗΠΑ.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι, ενώ πάνω από 200 μεταφέρθηκαν ως όμηροι στη Γάζα.

Είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύονται πλάνα από τα τούνελ της Χαμάς την ημέρα της επίθεσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.