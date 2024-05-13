Και η Σόφια κατά της Σιλιάνοφσκα: Οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται

«Η Βουλγαρία δεν αποδέχεται δηλώσεις και συμπεριφορές που παραβιάζουν τη Συνθήκη Φιλίας, Καλής Γειτονίας και Συνεργασίας του 2017 ή οποιαδήποτε άλλη συνθήκη που έχει υπογραφεί από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, για την πρόσφατη προεκλογική εκστρατεία στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και την τελετή ορκωμοσίας της νέας προέδρου της χώρας χθες, Κυριακή.

«Η Βουλγαρία έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται.

Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η Βόρεια Μακεδονία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, γεγονός που συνεπάγεται αντίστοιχες υποχρεώσεις και ευθύνες» συνεχίζει στη δήλωσή του ο πρόεδρος της Βουλγαρίας και συμπληρώνει:

«Είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας εξαρτάται από την αυστηρή εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών των οποίων αποτελεί μέρος, καθώς και από το Διαπραγματευτικό Πλαίσιο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούλιο 2022. Οι θεσμοί του κράτους της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το Διαπραγματευτικό Πλαίσιο δεν μπορεί να αναθεωρηθεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

