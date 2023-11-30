Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα πως παρέλαβε νέο «κατάλογο» με τα ονόματα γυναικών και παιδιών που κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας και πρόκειται να απελευθερωθούν εντός της ημέρας με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση τριπλάσιων παλαιστινίων φυλακισμένων, δυνάμει της συμφωνίας ανακωχής με τη Χαμάς, που παρατάθηκε για μια ακόμη ημέρα.

Η ισχύς της ανακωχής, που τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή (24η Νοεμβρίου) τυπικά έληγε στις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), όμως παρατάθηκε in extremis από τις δυο αντιμαχόμενες πλευρές.

«Δυνάμει των όρων της συμφωνίας, το Ισραήλ έλαβε πριν από λίγο κατάλογο (ονομάτων) γυναικών και παιδιών» που θα απελευθερώσει η Χαμάς, αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, το οποίο δεν διευκρινίζει τον αριθμό των ομήρων που θα αφήσει ελεύθερους το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα από τον παλαιστινιακό θύλακο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

