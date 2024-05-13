Η Γερμανία θα μπορούσε να επαναφέρει την υποχρεωτική στράτευση για όλους τους 18χρονους εν μέσω φόβων για ολοκληρωτικό πόλεμο του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία, αποκαλύπτουν στρατιωτικά σχέδια που διέρρευσαν.

Οι Γερμανοί στρατιωτικοί συζητούν τρία πιθανά σενάρια, δύο από τα οποία περιλαμβάνουν υποχρεωτική θητεία ενός έτους για όλους τους άνδρες μόλις κλείσουν τα 18.

Όπως φαίνεται, οι Γερμανοί αξιωματούχοι βρίσκονται στο τελικό στάδιο των συζητήσεων με τον υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους που αναμένεται να δημοσιοποιηθούν επισήμως τον επόμενο μήνα, ανέφερε η βρετανική εφημερίδα The Sunday Telegraph.

Ο κ. Πιστόριους, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε «πεπεισμένος» ότι η Γερμανία «χρειάζεται μια μορφή στρατιωτικής στράτευσης».



Επίσης, χαρακτήρισε ως «λανθασμένη» την απόφαση της χώρας να αναστείλει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία το 2011.

Σε μια από τις προτάσεις που εξετάζεται από τους στρατιωτικούς στο Βερολίνο όλοι, άνδρες και γυναίκες, θα υπόκεινται σε στράτευση μόλις συμπληρώσουν τα 18. Η προηγούμενη γερμανική πολιτική για την υποχρεωτική στράτευση ίσχυε μόνο για τους άνδρες.

Η συμπερίληψη των γυναικών θα απαιτούσε μια αλλαγή του συντάγματος, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, αλλά άνθρωποι στο γερμανικό υπουργείο Άμυνας φέρεται να πιστεύουν ότι η αλλαγή «πιθανότατα θα λάβει την έγκριση της κοινωνίας».

Μια άλλη πρόταση, η οποία θεωρείται από το υπουργείο Άμυνας ως ένα «ισχυρό μήνυμα» τόσο για τους συμμάχους όσο και για τους αντιπάλους, είναι η υποχρεωτική στράτευση να ισχύει μόνο για 18χρονους άρρενες, αλλά δεν θα επιλέγονται όλοι, αποκάλυψαν οι αναφορές που διέρρευσαν.



Οι νεαροί θα πρέπει να συμπληρώσουν μια ηλεκτρονική φόρμα και στη συνέχεια θα μπορούσαν να επιλεγούν για υπηρεσία.

Μια τρίτη επιλογή που εξετάζεται αποφεύγει την υποχρεωτική θητεία, και αντ' αυτού εστιάζει στη «βελτιστοποίηση» του τρέχοντος στρατιωτικού συστήματος μέσω πιο «ενεργών εκστρατειών στρατολόγησης».

Τα νέα για τα πιθανά σχέδια στράτευσης του υπουργείου Άμυνας έρχονται λίγες μέρες αφότου ο Βλαντιμίρ Πούτιν απείλησε ότι οι ρωσικές πυρηνικές δυνάμεις είναι «σε πλήρη ετοιμότητα μάχης για το ενδεχόμενο παγκοσμίου πολέμου».

Πηγή: skai.gr

