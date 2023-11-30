Ένας 84χρονος από την Πενσυλβάνια των ΗΠΑ χτύπησε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του στην κουζίνα τους, αφού ξεκίνησαν να τσακώνονται για το ποιος θα πληρώσει τον κτηνίατρο της γάτας τους.

Ο Μπάρτον Σέλτμαν είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για φόνο πρώτου και τρίτου βαθμού.

84 year old Lower Pottsgrove, Montgomery County man charged with beating his 85 year old wife to death with candle jar. Barton Seltmann’s “face,hands, clothing were covered in blood”& he told paramedics treating him that he had inured his wife during a fight. 1/2 pic.twitter.com/hSJW1kDlZF — Steve Keeley (@KeeleyFox29) November 29, 2023

Όπως αναφέρει το law and crime, ο ίδιος κάλεσε τις Αρχές την Τρίτη και είπε πως κάποιος μπήκε μέσα στην οικία τους και σκότωσε την 85χρονη σύζυγό του Μάργκαρετ Σελτμαν.

Περιέγραψε στους αστυνομικούς ότι η γυναίκα του αιμορραγούσε και προσποιήθηκε πως δεν αντιλήφθηκε τι συνέβη.

Ωστόσο όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι τους τον βρήκαν στο πίσω μέρος με αίματα στα χέρια, στο πρόσωπο και τα ρούχα του, ενώ εντόπισαν ένα σπασμένο κηροπήγιο, ένα μαχαίρι στην κατοχή του και ένα κάτω από το σώμα της γυναίκας του.

Ο ίδιος αργότερα ομολόγησε ότι εκείνος χτύπησε τη σύζυγό του κατά τη διάρκεια ενός καυγά, αφού ισχυρίστηκε ότι πρώτα η σύζυγός του άρπαξε ένα μαχαίρι και στράφηκε προς το μέρος του

Ο Σέλτμαν κρατείται χωρίς εγγύηση στο σωφρονιστικό ίδρυμα της κομητείας Montgomery και αντιμετωπίζει μια προκαταρκτική ακρόαση στις 5 Δεκεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.