Μεσανατολικό: Πάνω από 100.000 Παλαιστίνιοι έφυγαν προς τα νότια μέσα σε 48 ώρες

Περισσότεροι από 100.000 κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας έχουν φύγει προς τα νότια τις τελευταίες δύο ημέρες, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν «βαθιά εντός της Πόλης της Γάζας», ανέφερε απόψε ο εκπρόσωπος του στρατού, υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

Κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, που μεταδίδεται από την τηλεόραση, ο Χαγκάρι είπε ότι είναι σε εξέλιξη προσπάθειες για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, όμως χρειάζεται χρόνος για να καρποφορήσουν αυτές οι προσπάθειες.

«Εργαζόμαστε συνεχώς και με δυναμισμό σε ποικίλες προσπάθειες για την επιστροφή των ομήρων. Οι προσπάθειες αυτές είναι σύνθετες, δεν είναι οι οριστικές. Χρειάζονται χρόνο, θα χρειαστεί χρόνος», είπε ο εκπρόσωπος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

