Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν το πρωί, και έξι τραυματίστηκαν σοβαρά, σε επίθεση με πυροβόλο όπλο σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της ισραηλινής αστυνομίας.

«Δύο τρομοκράτες που επέβαιναν σε αυτοκίνητο και ήταν οπλισμένοι ο ένας με Μ-16 και ο άλλος με πιστόλι» άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών που περίμεναν σε στάση λεωφορείου γύρω στις 07:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), δήλωσε ο διευθυντής της αστυνομίας της Ιερουσαλήμ Ντορόν Τόργκεμαν στους δημοσιογράφους από το σημείο της επίθεσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο δράστες «εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας και έναν περαστικό», με τον Τόργκεμαν να διευκρινίζει ότι ήρθαν από την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει δύο άνδρες να βγαίνουν από λευκό αυτοκίνητο και ανοίγουν πυρ εναντίον των ανθρώπων που βρίσκονταν στη στάση, προτού πέσουν νεκροί.

Το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα (προσοχή σκληρές εικόνες):

Surveillance camera footage shows the shooting attack at the entrance to Jerusalem this morning. Two people were killed, and at least seven others were hurt. Two off-duty soldiers and an armed civilian shot the terrorists dead. pic.twitter.com/CwucVb5IV7 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 30, 2023

Οι τρομοκράτες, που πραγματοποίησαν την επίθεση ήταν συγγενείς που ζουν στο Τζουρ Μπαχάρ στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Φυσίγγια με εκατοντάδες σφαίρες βρέθηκαν στο αυτοκίνητο με το οποίο ταξίδευαν.



Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ υποστήριξε από το σημείο της επίθεσης ότι οι δράστες ήταν στελέχη της Χαμάς.



Μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων έσπευσε στο σημείο, ενώ η αστυνομία «χτενίζει» την περιοχή για να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν άλλοι δράστες.

Η Magen David Adom (Mada), η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων, διευκρίνισε ότι ο ένας νεκρός είναι «μια νεαρή γυναίκα 24 ετών».

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ Τζακ Λιου καταδίκασε την επίθεση. «Φρικτή τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ σήμερα το πρωί. Καταδικάζουμε απερίφραστα αυτή την ωμή βία».



