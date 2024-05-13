My Style Rocks: Gala icons – Σήμερα στις 16.15, στον ΣΚΑΪ – Δείτε το τρέιλερ

MY STYLE ROCKS

με την Κατερίνα Καραβάτου

Σε ένα… iconic Gala θα δούμε σήμερα τις διαγωνιζόμενες του My Style Rocks οι οποίες θα πρέπει να εμπνευστούν τα looks τους από εμβληματικές εμφανίσεις μεγάλων stars! Θα καταφέρουν να επιλέξουν εικόνες που θα είναι όντως iconic και να τις φέρουν στα… μέτρα τους;

Zendaya, Salma Hayek, Rihanna, JLO, Grimes, Taylor Swift, Beyoncé και Dua Lipa είναι οι προσωπικότητες που γίνονται πηγή έμπνευσης για τις fashionistas!

Η Νατάσα καταφέρνει να πάρει τα εύσημα από τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες, θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα με την κριτική επιτροπή;

Η Νικολίνα εντυπωσιάζει με την επιλογή της, αποσπά βαθμολογίες που αγγίζουν το «5» και αποθεωτικά σχόλια!

Νικολίνα

Η βαθμολογία της Δήμητρας στη Σιμόν θεωρείται απαξιωτική από τη fashionista και φέρνει νέες εντάσεις στο πλατό με το σχολιασμό της Μπι να ανεβάζει περισσότερο τους τόνους…

Ο χορός της Ιωάννας αλλάζει τη διάθεση και βάζει… φωτιά στο πλατό ενώ η Ζέτα παίρνει το μικρόφωνο για να ερμηνεύσει… Νατάσα Θεοδωρίδου!!!

Ιωάννα

Κάθε Gala όμως έχει μία μεγάλη νικήτρια αλλά και μία αποχώρηση. Ποια διαγωνιζόμενη θα ολοκληρώσει σήμερα την πορεία της στο Μy Style Rocks;

MY STYLΕ ROCKS!

Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

