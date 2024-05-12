Ουκρανός διοικητής στο BBC: Οι Ρώσοι απλώς μπήκαν στο Χάρκοβο - Είναι προδοσία

Με την προσοχή της Δύσης στραμμένη στη Γάζα και στις τραγικές όσο και επικίνδυνες εξελίξεις στο Μεσανατολικό και σε συνδυασμό με τη -όπως αποδεικνύεται- αδυναμία των δυτικών δυνάμεων να στηρίξουν με όπλα δύο συμμάχους σε πολέμους, η Ρωσία βρήκε την ευκαιρία και επελαύνει στο ουκρανικό έδαφος. Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία ότι οι ρωσικές δυνάμεις επικρατούν. Το δηλώνουν πλέον οι ίδιοι οι στρατιώτες της Ουκρανίας, το ηθικό των οποίων έχει αρχίσει να κάμπτεται καθοριστικά.

Ο Ντένις Γιαροσλάβσκι είναι θυμωμένος. Ως Διοικητής μιας ουκρανικής ειδικής μονάδας αναγνώρισης, συμμετείχε στην αντεεπίθεση της Ουκρανίας στο Χάρκοβο το φθινόπωρο του 2022, όταν απωθήθηκε η ρωσική εισβολή μέχρι τα σύνορα.

Οι ρωσικές δυνάμεις, πλέον, έχουν σημειώσει μικρά αλλά σημαντικά κέρδη ακριβώς κατά μήκος των συνόρων στην περιοχή του Χαρκόβου.

Η προέλασή τους είναι μόνο λίγα μίλια μέσα στο ουκρανικό έδαφος, αλλά έχουν φτάσει περίπου σε βάθος 100 χιλιομέτρων στην ουκρανική επικράτεια, μέσα σε λίγες ημέρες. Κάτι ανάλογο, όταν οι Ρώσοι βρήκαν αντίσταση από τους Ουκρανούς στην ανατολική Ουκρανία, χρειάστηκαν μήνες για να πετύχουν το ίδιο.

Ο Ντένις μιλά στο BBC για το τι συνέβη με τις άμυνες της Ουκρανίας. «Δεν υπήρχε πρώτη γραμμή άμυνας. Το είδαμε. Οι Ρώσοι μόλις μπήκαν μέσα και δεν βρήκαν ούτε ναρκοθετημένα χωράφια», λέει. Εικόνες από drone δείχνουν τα ρωσικά στρατεύματα απλώς να περπατούν, δίχως καμία αντίσταση.

Λέει ότι οι αξιωματούχοι είχαν ισχυριστεί ότι οι άμυνες κατασκευάζονταν με τεράστιο κόστος, αλλά κατά την άποψή του, αυτές οι άμυνες απλώς δεν υπήρχαν. «Είτε ήταν πράξη αμέλειας είτε διαφθοράς. Δεν ήταν αποτυχία. Ήταν προδοσία».

Όλοι γνώριζαν ότι αυτή η εισβολή ήταν πιθανό να συμβεί. Τόσο η ουκρανική όσο και η δυτική υπηρεσία πληροφοριών γνώριζαν ότι η Ρωσία είχε συγκεντρώσει δυνάμεις πέρα από τα σύνορα, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 30.000 στρατιώτες.

Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε επίσης δηλώσει δημόσια τον στόχο του να δημιουργήσει μια ουδέτερη ζώνη στην περιοχή του Χάρκοβο για την προστασία του ρωσικού εδάφους από τις επιθέσεις του ουκρανικού πυροβολικού. Αλλά η Ουκρανία φαίνεται να ήταν κακώς προετοιμασμένη.

Ο Ντένις, μιλώντας από ένα πάρκο στο Χάρκοβο, λέει ότι μέσα σε μια ώρα θα επιστρέψει στην πρώτη γραμμή με τους άνδρες του κοντά στην πόλη Βοβτσάνσκ, μόλις 5 χιλιόμετρα (3 μίλια) από τα ρωσικά σύνορα. Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν ήδη εισέλθει στα περίχωρα της πόλης και όπως δηλώνει ο Ουκρανός στρατιώτης, πολύ φοβάται ότι σύντομα το Χάρκοβο θα επιστρέψει στα χέρια της Ρωσίας.

