Σε μία ψηφοφορία θρίλερ, η Ελβετία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια της φετινής Eurovision με τον Ελβετό καλλιτέχνη Nemo και το τραγούδι «The Code» με 591 βαθμούς. Η Ελλάδα, με το «Ζάρι» και την εκπληκτική Μαρίνα Σάττι, κατέλαβε την 11η θέση.

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε η Κροατία με τον Baby Lasagna και το τραγούδι «Rim Tim Tagi Dim» συγκεντρώνοντας 547 βαθμούς και την τρίτη η Ουκρανία με τις Αlyona Αlyona και Jerry Heil που ερμήνευσαν το «Teresa & Maria» και πήραν 453 βαθμούς. Στην 4η θέση η Γαλλία και στην 5η το Ισραήλ.

Η Ελβετία κέρδισε την πρώτη θέση στις επιτροπές των χωρών και κατάφερε να διατηρήσει τη θέση της με το τραγούδι του Νέμο μετά και την ψηφοφορία του κοινού.

Σημειώνεται ότι η Ελβετία φιλοξένησε και κέρδισε τον πρώτο διαγωνισμό το 1956 στο Λουγκάνο και στην συνέχεια το 1988 με το τραγούδι «Ne partez pas sans moi» που ερμήνευσε η Σελίν Ντιόν.

Το νικητήριο τραγούδι, το οποίο γράφτηκε από τους Nemo, Linda Dale, Benji Alasu και Nylan, μιλά για την προσωπική αναζήτηση μέχρι να βρεις το ποιος/ποια/ποιο είσαι. H ελβετική επιτροπή επέλεξε τον τραγουδιστή αφού άκουσε περίπου 420 διαφορετικούς καλλιτέχνες που κατέθεσαν τα τραγούδια τους.

Μάλιστα ο Ελβετός τραγουδιστής έσπασε το τρόπαιο, προσγειώνοντάς το στο δάπεδο, όταν βρέθηκε στη σκηνή για την απονομή.

Στον μεγάλο τελικό συμμετείχαν συνολικά 25 χώρες και όχι 26, αφού η Ολλανδία με τον Joost Klein αποκλείστηκε λίγες ώρες πριν από την έναρξη ύστερα από καταγγελία μιας γυναίκας, μέλους της παραγωγής της EBU.

Η Ελλάδα και η Μαρίνα Σάττι συγκέντρωσαν συνολικά 126 βαθμούς, με την Ελβετία να μας δίνει το μοναδικό 12άρι και τον κόσμο να χαρίζει 85 βαθμούς στο «Ζάρι».

Το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής, που αποκάλυψε η Έλενα Παπαρίζου, δόθηκε στην Ελβετία και τους 10 βαθμούς έλαβε η Κύπρος.

Οι χώρες που έδωσαν βαθμούς στην Ελλάδα είναι οι εξής:

Αλβανία: 7

Νορβηγία: 2

Αρμενία: 4

Σλοβενία: 2

Ελβετία: 12

Γαλλία: 4

Κύπρος: 7

Σερβία: 3

Κόσμος: 85

Δείτε το βίντεο από το ελληνικό τραγούδι:

Δείτε την τελική κατάταξη:

